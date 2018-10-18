Теплая осень замучила подмосковных медведей: испытывают сильный дискомфорт

Аномально теплая погода, установившаяся в московском регионе нынешней осенью, не позволяет медведям, обитающим в Подмосковье, залечь в зимнюю спячку. Как сообщил зоолог, специалист по медведям Игорь Егоров, обычно эти хищники начинают засыпать в середине октября, но сейчас график сбился.

«График спячки у медведей сбился. Обычно они впадают в спячку в середине октября – начале ноября, когда в Московской области наступают первые холодные дни. Все зависит от того, когда наступят холода. Но пока погода не дает им уснуть», – сказал Егоров в комментарии РИАМО.

Зоолог уточнил, что теплая погода доставляет медведям дискомфорт. «Медведи сейчас в дискомфорте. Они раздражены. Но опасности не представляют. Они уже набрали достаточно веса для зимовки и сейчас они вялые. Они будут стараться лечь где-нибудь, чтобы немного поспать», – сказал Егоров.

Ранее пресс-служба областного Минэкологии сообщала, что в Подмосковье растет популяция краснокнижного бурого медведя. Сейчас в регионе постоянно обитают около 15 медведей, большинство – на западе и севере области. Берлоги, самок с детенышами и молодых особей встречали в Можайском, Талдомском округах, Шаховской, Сергиево-Посадском районе, Клину, Шатуре, Серебряных Прудах.

Бурый медведь часто встречался в Подмосковье до конца XVIII века, однако уже в XIX веке его популяция значительно снизилась в результате активной охоты, а в 1920-х годах он исчез из последних мест обитания.

С середины прошлого века охота на медведя в Московской области была запрещена. Только в 1970-х годах этот вид стал периодически появляться на севере Подмосковья. С 1980-1990-х годов бурый медведь вновь стал постоянным обитателем Подмосковья на фоне общего роста численности вида в центре Европейской России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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