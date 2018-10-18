Накопительные пенсии заморозят еще раз. Госдума поддержала идею правительства

Госдума «заморозила» накопительную часть пенсии россиян до 2021 года. Законопроект о продлении моратория еще на год депутаты сегодня одобрили в первом чтении, передает корреспондент РИА «Новый День». Согласно существующему законодательству, «заморозка» действует до 2020 года.

«Единоросс» Ольга Баталина в своем выступлении констатировала, что в продлении моратория ничего хорошего нет. «Это свидетельство недоверия к существующей пенсионной системе – когда решение есть, мы его замораживаем и никакого другого решения людям не предлагаем», – пояснила она, отметив, что эта тему часто поднимают избиратели на встречах с депутатами. При этом Баталина заверила, что все взносы, которые платит за сотрудника работодатель, «аккумулируются на его персональном счете и влияют на его будущую пенсию».

Ее коллега по фракции Светлана Бессараб напомнила, что законопроект внесен правительством РФ, и по предварительной оценке эта мера позволит увеличить доходы ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей «в части, не связанной с формированием пенсионных накоплений». Благодаря этому, на такую же сумму будет уменьшен трансферт из федерального бюджета в ПФР.

Коммунист Николай Коломейцев назвал этот законопроект очередной реформой, и тут же был поправлен заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым. «Замена цифры 2020 на 2021 не является реформой, а как раз дает нам время тщательно проработать очередную реформу», – заявил он.

Чиновник сообщил, что мораторий вводится для того, чтобы можно было сверстать и принять бюджет на трехлетний период, «исходя из текущей ситуации».

«Странное у нас правительство, – констатировал Коломейцев. – Каждый раз аргументации одна и та же – мы сейчас не готовы, и опять переносят. Но денежки-то на кого-то работают, они просто так не лежат?» Он предложил сделать пенсионную систему прозрачной, а для этого создать единый фонд, где будут накапливать свои сбережения все граждане страны, начиная с президента РФ.

Олег Шерин от ЛДПР и вовсе предложил полностью перевернуть схему пенсионных накоплений, замкнув систему на Сбербанке.

«Есть Сбербанк, в котором у нас 51% контроля государства, – напомнил он. – В прошлом году он нам принес около 70 млрд рублей дивидендов. А давайте мы с вами рассмотрим вот такую пенсионную реформу: каждому гражданину РФ, получившему паспорт, достигнув возраста 14 лет, вы открываете индивидуальный счет в Сбербанке, и на этот счет поступает налог на доходы физических лиц. Ежегодно Сбербанк начисляет на этот счет еще 5% дивидендов. А те дивиденды, которые Сбербанк перечисляет в бюджет РФ, он равномерно распределяет среди этих граждан».

Получать деньги с такого счета, по предложению Шерина, гражданин сможет по достижению пенсионного возраста. Если же он не доживает до пенсии, то этот счет переходит его наследникам. «И я еще молчу о том, что «Роснефть» три трлн рублей платит в бюджет РФ, – отметил Шерин. – Не предлагаю даже сделать как в Норвегии, где половина средств от продажи нефти распределяется равномерно между гражданами. Можно от этих трех трлн только один трлн равномерно распределить также по этим счетам». Скандальная же пенсионная реформа, по словам депутата, очевидно придумана для того, чтобы не все дожили до пенсии.

Протесты оппозиции опять не помогли: законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофееева

Москва. Другие новости 18.10.18

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