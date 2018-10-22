В Москве задержана активистка «Гринпис»: требовала раскрыть данные о загрязнении воздуха

Сегодня активисты российского отделения «Гринпис» установили перед входом в здание центрального аппарата Роспотребнадзора гигантскую надувную матрёшку с завязанными глазами с требованием раскрыть реальные данные о загрязнении воздуха в российских городах. Как сообщила пресс-служба экологической организации, участницу акции задержала полиция.

В «Гринпис» отметили, что по закону Роспотребнадзор обязан информировать граждан о загрязнении воздуха, но оперативно и в полном объёме получить эти данные сейчас невозможно. Активистка призвала жителей городов, страдающих от загрязнения воздуха, поддержать единый день действий за чистый воздух, который планируется провести 27 октября.

«Матрёшка с завязанными глазами – это символ того, что от жителей нашей страны скрывают, чем они дышат. Уже тысячи людей потребовали от Роспотребнадзора своевременно размещать информацию о загрязнении воздуха онлайн, но ответа так и не последовало. Ведомство не ответило в законный срок и на обращение «Гринпис» – с этим уже разбирается Генпрокуратура. Если молчать о проблеме, она не исчезнет», – прокомментировал акцию эксперт российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков.

В организации уточнили, что 27 октября «Гринпис» проведёт Единый день действий за чистый воздух. В этот день активисты, которые поддерживают требование к Роспотребнадзору, выйдут на пикеты на улицах своих городов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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