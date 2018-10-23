Госдума ратифицировала протокол к Конвенции о принудительном труде

Сегодня нижняя палата российского парламента ратифицировала Протокол к Конвенции о принудительном и обязательном труде. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, несмотря на общую поддержку депутатов, вызвал дискуссию в Госдуме, в ходе которой лидер ЛДПР Владимир Жириновский задался вопросом, можно ли считать уборку школьных классов учениками, как и сбор овощей студентами, и работу заключенных рабским трудом.

В ходе обсуждения глава либерал-демократов отметил, что, по его мнению, документ мало обсудили и надо ему дать более развернутую характеристику. Он напомнил, что СССР ратифицировал Конвенцию только в 1956 году, хотя принята она была в международном сообществе еще в 1930-м. «В 1930 году у нас был тотальный принудительный труд, большинство заводов и фабрик строили, в том числе, и заключенные», – возмущенно напомнил он.

Глава ЛДПР поинтересовался у коллег, можно ли считать принудительным трудом ситуацию, когда детей заставляют убирать классы в школах, когда отправляют учащихся на уборку овощей. «А когда после окончания учебного заведения человека направляют работать несколько лет в определенном месте на определенном предприятии – это не принуждение? – возмутился он. – А потом мы удивляемся, что нет людей, которые хотели бы собственную страну защищать. А через что они прошли, через какие испытания? Когда в обычной гражданской жизни их принуждали и издевались над ними».

Жириновский подчеркнул, что направление на работы заключенных в пенитенциарной системе страны также является принудительным трудом, и напомнил, что до сих пор в России то и дело становятся достоянием общественности факты о настоящем рабском труде – когда у людей отнимают паспорта и фактически лишают их свободы. «Органы внутренних дел либо участковые должны знать, где у них подпольный цех, и кто там работает», – подытожил он.

С Жириновским согласился «эсер» Олег Шеин – он напомнил о резонансном случае в Москве, когда в районе Гольяново в магазине «Продукты» трудилось более 10 работников из стран Азии. У людей изъяли паспорта, не платили им зарплату и не выпускали из подвала никуда, кроме работы.

Депутат-единоросс Валентина Кабанова от своей фракции призвала коллег принять законопроект о ратификации Протокола к Конвенции. В итоге народные избранники призыву вняли – документ был принят в третьем, окончательном чтении единогласно.

Конвенция была принята на 14-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 28 июня 1930 г. в г. Женеве и ратифицирована СССР 4 июня 1956 года. В документах к законопроекту отмечается, что Конвенция №29 определяет общепризнанное в мировом сообществе требование о недопущении принудительного и обязательного труда. При этом документ содержит ряд уже устаревших с 1930 года положений – в частности, речь идет о допустимости применения принудительного и обязательного труда для общественных целей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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