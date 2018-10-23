Госдума решила изменить МРОТ «до уровня физиологического выживания»

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении поддержала законопроект, повышающий с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно документу, эта сумма вырастет сразу на 117 рублей и составит 11 280 рублей в месяц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по этому поводу думская оппозиция выразила возмущение, но все же проголосовала за.

Как пояснила замминистра труда РФ Любовь Ельцова, МРОТ повышается согласно закону до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года. Сейчас сумма «минималки» составляет 11 163 рубля в месяц. Расходы на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в 2019 году составят 5 млрд рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений 1,4 млрд рублей. Затраты реального сектора экономики оцениваются в 13,7 млрд рублей, отметила Ельцова. По ее словам, повышение МРОТ затронет около 3,7 млн работников.

Увеличение «минималки» только на 117 рублей вызвало возмущение представителей думских оппозиционных фракций. Коммунист Алексей Куринный поинтересовался у чиновницы, учитывались ли реальные цифры инфляции по коммунальной сфере, услугам и росту цен на товары. Ельцова сообщила, что при расчетах использовалась официальная методика, которая используется уже много лет.

Либерал-демократ Сергей Маринин напомнил о поступке новосибирской пенсионерки, которая подарила местному министру на сумму повышения прожиточного минимума – это 89 рублей – соль, спички, мыло и веревку. «Скажите, как объяснить гражданам, почему рост минимальной зарплаты составляет копейки?» – спросил он. На это чиновница сообщила, что в государстве действует целая система поддержки малоимущих, в том числе на региональном уровне.

Между тем депутат Александр Шерин напомнил о повышении с 1 января НДС, росте цен на коммунальные услуги и ГСМ. Он обратил внимание, что с 2014 по 2017 годы не повышалась оплата труда гражданского персонала воинских частей, и предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы позволить этой категории не оплачивать кредиты, тарифы ЖКХ и повышенные налоги.

Депутат от ЛДПР Василина Кулиева со своей стороны отметила, что сейчас работодатель стремится сэкономить на работниках – например, переводя санитаров в медучреждениях на должность уборщиков, уменьшая их оклады и выводя людей из-под действия президентских указов. В ответ Ельцова заверила, что по каждому такому сигналу министерство разбирается отдельно.

После этого возмутились даже «единороссы». «Люди так боятся потерять работу, что ни о каких жалобах речи не идет, – подчеркнула депутат Ирина Гусева. – Я не верю, что кто-то жалуется, люди только кулуарно об этом говорят, понимая, что руководитель сильнее».

В свою очередь коммунист Алексей Куринный отметил, что 117 рублей – лучше, чем ничего, и только из этой логики законопроект стоит поддержать. При этом он назвал сумму в 11 280 рублей «уровнем физиологического выживания». «На эти деньги сегодня вынуждены существовать почти 19 млн наших граждан», – констатировал он, отметив, что по заключению «многочисленных экспертных организаций» минимальная необходимая сумма дохода в РФ составляет 25 тысяч рублей на одного человека в месяц.

Депутат напомнил также о пенсионной реформе, пояснив, что ранее пенсионеры могли подрабатывать и в итоге получать сумму, которая хотя бы приближалась к той, на которую можно выжить. Теперь же они еще несколько лет не смогут получать пенсии.

В итоге либерал-демократ Александр Шерин констатировал, что оппозиция не может поздравить граждан РФ с изменением МРОТ.

После обсуждения депутаты приняли законопроект в первом чтении – документ единогласно поддержали 425 народных избранников.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.18

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