У мусора в России останется один «смотрящий» – Минприроды РФ

Министерство природных ресурсов и экологии РФ получит новые полномочия в сфере госполитики и нормативно-правового регулирования обращения с отходами. Соответствующее постановление правительства планируется подписать уже в ближайшее время, однако насколько удачными будут такие пертурбации в разгар «мусорной реформы», остается непонятным.

Как пишет «Коммерсантъ», в минприроды собираются создать новый департамент по отходам: чиновники пришли к выводу, что «концентрация полномочий в единой структуре позволит повысить управляемость отраслью». В этой связи замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов обратил внимание, что минприроды изначально определяло и определяет государственную политику в области обращения как с отходами производства, так и с отходами потребления. В ведении минпромторга останутся вопросы производства оборудования для мусороперерабатывающей отрасли.

Заместитель главы минстроя Андрей Чибис со совей стороны заявил, что его министерство поддерживает решение о назначении единого ответственного за «мусорную» реформу. Минстрой занимался только коммунальными услугами – сбором отходов и доставки до места обработки, минпромторг – внедрением новых технологий и инфраструктуры, в том числе специализированных заводов.

Вместе с тем Чибис обратил внимание на ряд рисков, в первую очередь связанных с некачественно разработанными территориальными схемами обращения с отходами, некорректно определенными тарифами, а также срывом сроков со стороны ряда регионов, которые до сих пор не отобрали операторов по обращению с отходами.

В то же время часть экспертов сомневается, что минприроды сможет эффективно исполнять функции, которые ранее были в ведении других министерств. Руководитель ассоциации организаций и специалистов в сфере ЖКХ «Развитие» Алексей Макрушин, комментируя правительственное решение, подчеркнул, что минприроды некомпетентен в части вопросов.

«Например, возьмем вопросы контейнерных площадок: вряд ли Минприроды будет разбираться, общедомовое это имущество или муниципальная собственность и кто эти площадки должен устанавливать. Или же ситуация с типовыми договорами, которые региональные операторы заключают с другими участниками рынка: минприроды некомпетентно в этих вопросах, а для минстроя это была обычная функция, ведь в вопросах водоснабжения используются похожие договоры», – подчеркнул эксперт.

При этом есть скептики и в правительстве РФ. По словам источника, которого цитирует «Ъ», перекладывание ответственности в момент, когда запускается «мусорная реформа», может негативно сказаться на последствиях.

«Концентрация полномочий и ответственности в едином центре – это неплохо. Однако неправильно перекладывать полномочия, когда реформа по обращению с отходами уже запущена. Когда происходит любая перестановка, весь процесс тормозится, а из-за этого что-то может пойти не так, а пострадают от этого граждане», – сказал он и напомнил о ЧП в Челябинске, где изменение логистики при вывозе мусора привело к мусорному коллапсу.

Напомним, проблема мусора в России обсуждается не первый год и особенно обострилась прошлым летом в Подмосковье. Апогей протеста жителей против мусорной политики властей наступил после ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа на свалке в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых жители региона требовали отставки губернатора Андрея Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиапротстранства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными заводами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову. Подконтрольная структура «РТ-Инвест» занимается реализацией не менее скандального проекта «Платон» по сбору средств с автовладельцев грузового транспорта.

В середине октября стало известно, что минприроды РФ работает над созданием новой организации, которая создаст единую схему размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в стране.

Госкомпания должна будет координировать территориальные схемы обращения с отходами и взаимодействовать с частными региональными операторами, разрабатывать стимулирующие меры в мусорной отрасли и отвечать за реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами. В связи с этим госкомпании будут переданы функции главного распорядителя бюджетных средств от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог.

Москва, Мария Вяткина

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