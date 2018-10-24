Жириновский похвалил Трампа и сказал, из-за кого «дымит Украина»

Сегодня в нижней палате российского парламента во время обсуждения проекта федерального бюджета на ближайшие три года лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на повышение налога на добавленную стоимость (НДС), из-за которого уже закрываются предприятия, и призвал правительство РФ равняться на внутриполитические действия президента США Дональда Трампа, оказывающего огромную поддержку американской промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава ЛДПР в своем выступлении заявил, что день принятия бюджета должен быть радостным, а не похоронным. «Подавать все в черном цвете – никуда не годится. В таком черном цвете подавали все параметры царской России, угробили ее и что получили? Развал и гражданскую войну! – напомнил Жириновский. – Советская экономика – страна добилась невероятных успехов, но тоже недовольны. Опять чернили, угробили – и теперь что? Опять поднимаем те же проблемы. Все время скулеж по стране идет, уже 100 лет с 1905 года. Все плохо – хотя на самом деле все было хорошо. И в 1905-м, и в 1925-м, и в 1985-м. Зачем начали перестройку? Кто просил? Зачем ломать огромное государство и мощнейшую в мире экономику? Это была одна партия и один генсек. Царь ушел, оставив огромную страну. А Горбачев ушел, оставив развороченную страну».

Жириновский призвал не сравнивать ситуацию в России с положением дел в других странах. «Про Израиль чего говорить, что, поток туристов туда есть? Никто туда не едет! Собаки и кошки по пляжу, грязь, чего их закрывать, населения нету, полоса 100 км и вся страна! Чего говорить, что вон там пляжи открыты, а у нас – закрыты. У нас есть что закрывать, а у них ничего нету вообще, – подчеркнул он. – Наши бывшие переселенцы там ходят с мрачными лицами, больше ничего нет».

Лидер либерал-демократов также призвал повлиять через финансовые инструменты на Белоруссию, через которую, по его словам, в Россию идет поток контрабанды – в частности, табачных изделий. «Белоруссия тоже – успехи, успехи. А контрабанда идет день и ночь. На сигареты у них акциз 7%, у нас 46%, – напомнил он. – И поток контрабанды такой мощный, что уже фабрика сигаретная в Брянской области закрылась. Это что, здоровая экономика? Через финансовые инструменты надо влиять, мы даем кредиты – надо успокоить их, если будет контрабанда, мы будем снижать кредиты, а эти деньги давать в помощь тем предприятиям, которые закрываются».

Раскритиковал Жириновский и ситуацию в России, при которой «процветают некоторые национальные республики, и плохи дела в этнически русских регионах – Псковской области, Ивановской, Костромской». «А кто это сделал, чья это политика? Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев. Они все это сделали и ушли в мир иной. Раздав русские земли – Украина дымит, периодически Кавказ шевелится и Ближний Восток», – заявил лидер ЛДПР.

Жириновский раскритиковал решение о повышении НДС на 2%, поинтересовавшись, были ли подсчитаны потери от этого шага. «Может, потери будут 1 трлн, как мне дали некоторые аналитики? 600 млрд заработаем, а триллион потеряем», – сказал он. Лидер ЛДПР заявил, что в Коврове одно из предприятий намерено свернуть производство после повышения НДС. «Может быть, повысить налог с продаж? Посмотрите, что сделал Трамп. За два года снижает налоги и ставит заградительные пошлины, теперь чужие дешевые товары не придут в Америку, будут работать американские фабрики, и зарплаты вырастут у американцев. Все для американцев. Почему мы не хотим сделать так для граждан России?»

При этом Жириновский призвал повысить финансирование дорожной инфраструктуры страны. «Может быть, уменьшить деньги на дороги в районе западных границ, чтобы натовские танки не могли пройти? Смоленская, Брянская области, это оправдано еще. Там может быть не строить дороги, если предполагается какое-то наступление, чтобы они завязли там. Но в целом по стране нужно делать дороги», – заявил он.

Подытоживая, лидер ЛДПР заявил, что фракция поддержит проект бюджета в первом чтении и похвалил российских министров и думский комитет, «которые все сделают, чтобы рубль был еще более весомый и дорогой».

Москва, Татьяна Дорофеева

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