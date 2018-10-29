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Понедельник, 29 октября 2018, 15:37 мск

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В московском метро стало опасно: орудуют педофилы

В московском метро неизвестный надругался над ребенком. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено около 4 часов дня 27 октября в вагоне электропоезда на станции «Калужская». Неизвестный совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание преступника.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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