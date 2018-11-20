Эхо Буденновска: задержан террорист из банды Басаева

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с МВД России задержали Хазваха Черхигова, участвовавшего в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на Буденновск Ставропольского края 14 июня 1995 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил Центр общественный связей ФСБ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в числе нападавших террористов установлен Черхигов, в отношении которого получены свидетельские показания, изобличающие его преступную деятельность. В ФСБ уточнили, что террорист доставлен в Главное следственное Управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому Федеральному округу, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 14 июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск погибли 129 жителей, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, получили ранения 415 человек, сожжено и расстреляно 90 автомашин, захвачено в заложники более 1500 граждан.

За совершение данного преступления в период с 1995 по 2013 годы Ставропольским краевым судом были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы 31 участник преступления. В отношении 18 членов банды Басаева у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.18

Глупые идеи думцев грозят загнать россиян в еще большую бедность. / Вашингтон проморгал «Турецкий поток», Брюссель – в растерянности. Западная пресса о новой газовой «трубе» из России в Европу. / Ученые раскрыли любопытные факты о строении кошачьего языка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»