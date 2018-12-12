Силовики повязали еще одного участника нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

В рамках расследования уголовного дела по факту вооруженного нападения в 2000 году в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенной банды под руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а еще четверо получили ранения, был задержан еще один нападавший террорист.

Силовики повязали еще одного участника нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

Задержание мужчины состоялось 11 декабря при участии сотрудников УФСБ России по Ставропольскому краю. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст.279, ч.2 ст.209, ст.317 УК РФ). Имя подозреваемого члена банды Басаева – Шамиль Казбулатов.

Фото: СКР

В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения. Они проверяют его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как писал «Новый День», в конце ноября сотрудники ФСБ во взаимодействии с коллегами из МВД задержали в Москве Хазваха Черхигова, участвовавшего в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на Буденновск Ставропольского края 14 июня 1995 года.

За совершение данного преступления в период с 1995 по 2013 годы Ставропольским краевым судом были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы 31 участник преступления. В отношении 18 членов банды Басаева у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций.

Ставрополь, Иван Гридин

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