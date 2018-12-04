Это «опасно»: Госдума отказалась увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении одобрила повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года до уровня прожиточного минимума – 11 280 рублей в месяц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», более существенное увеличение этой суммы «единороссы» назвали «опасным».

Комментируя законопроект, либерал-демократ Владимир Сысоев назвал закон крайне важным и сообщил, что депутаты ЛДПР предлагают установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 20 тысяч рублей в месяц. «МРОТ должен быть адекватен тому уровню прожиточного минимума, который реально есть сегодня в стране, – пояснил он. – То, что существует сейчас, 11 163 рубля – это 376 рублей в день. Это мизерные деньги».

Депутат напомнил, что размер МРОТ влияет не только на зарплаты бюджетников, но и на выплаты работающих вне бюджетной сферы и социальные пособия.

«Единоросс» Михаил Тарасенко, выступая от думского Комитета по труду и социальной политике, назвал инициативу ЛДПР об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей опасной и плохо проработанной. «Проблемы надо решать, и они решаются. Но не наскоком!» – заявил он.

В итоге за поправку проголосовало только 90 депутатов, и она была отклонена.

Во втором чтении одобренный комитетом по труду документ был принят депутатами единогласно.

Законопроект о повышении МРОТ был внесен в Госдуму правительством РФ 29 сентября. Изменения предполагается внести в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда». Согласно документу, МРОТ с 1 января 2019 года будет установлен на уровне 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года. Ранее эта цифра составляла 11 163 рубля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.12.18

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