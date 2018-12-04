Госдума обрадовала владельцев казино: им решили дать компенсации

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в федеральный закон об игорных зонах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предполагает возмещение ущерба инвесторам, если российские власти решили ликвидировать игорную зону или изменить ее границы.

Законопроект безоговорочно поддержала только «Единая Россия» – у представителей других думских фракций возникли претензии и неприятные для правительства вопросы. В частности, либерал-демократ Кирилл Черкасов поинтересовался суммой налогов для бюджета, которые платят игорные зоны, и количеством созданных в них рабочих мест. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев, представлявший в Госдуме документ, оказался не готов назвать точные данные. По его словам, создано около 10 тысяч рабочих мест – это, как правило, предприятия питания и обслуживающий персонал. В качестве налогов бюджет ежегодно получает около 8 млрд рублей.

Депутаты от КПРФ напомнили, что в создание игорных зон вкладывали средства не только инвесторы, но и бюджеты регионов. В частности, бюджет Краснодарского края вложил около 1 млрд рублей в создание инженерных сетей для зоны «Азов-Сити» – которую предполагается ликвидировать в 2019 году. Как выяснилось, край не получит никакой компенсации, поскольку, по словам Моисеева, «данная зона действует больше 10 лет, и было дано 3 года, которые позволили отбить все вложения, в том числе путем получения бюджетом края налогов, которые превысили инвестиции».

Николай Осадчий от КПРФ и вовсе заявил о том, что игорные зоны вообще не должны существовать, поскольку государство не должно создавать условия для расцвета порока и отмывания доходов.

Несмотря на возмущения коммунистов, законопроект в первом чтении был принят.

Согласно проекту, изменения должны быть внесены в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Изменения должны защитить права инвесторов в случае изменения границ или закрытии игорной зоны. Так, поправки предусматривают возмещение ущерба инвесторов в случае ликвидации игорной зоны либо изменения ее границ до истечения десяти лет со дня ее создании. Размер ущерба и порядок его компенсации, согласно законопроекту, будет определять правительство РФ.

Кроме того, как предполагает законопроект, инвесторы не получают никакой компенсации убытков, если игорная зона ликвидирована (или ее границы изменены) по истечении 10 лет со дня ее создания.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.12.18

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