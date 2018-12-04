Госдума изменила список организаций, ипотеку в которых можно гасить маткапиталом

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который запрещает пользоваться материнским капиталом для погашения ипотечных займов в организациях, деятельность которых не контролируется Банком России. Изменения предполагается внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, в перечень организаций, жилищные займы в которых можно гасить средствами маткапитала, предложено включить сельхозпотребкооперативы и Дом.рф – бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). «Это позволит избежать злоупотреблений при распоряжении средствами маткапитала, которые сейчас имеют место быть», – сказал первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко, представляя депутата документ.

Кроме того, в Госдуму поступило предложение от Кемеровской области – включить в этот список организации, которые создаются по решению органов власти региона.

В пояснительной записке к документу сказано, что, по информации ПФР, с 2015 по первый квартал 2018 года правоохранительных органы возбудили 599 уголовных дел в отношении организаций, выдавших займы, из них в отношении «иных» организаций – 463 уголовных дела.

Документ усиливает и контроль за приобретаемым жильем – в первую очередь, оно должно быть пригодно для проживания. Теперь Пенсионный фонд РФ будет направлять запрос в органы местного самоуправления – является ли помещение пригодным для проживания, и не подлежит ли оно сносу или реконструкции.

«Эсер» Дмитрий Ионин предложил позволить тратить деньги маткапитала на приобретение домов в садоводческих товариществах. «Мы уже внесли такой законопроект, правда, он еще не рассмотрен», – пояснил он. Со своей стороны Вовченко пообещал рассмотреть эту инициативу, подчеркнув, что речь должна идти все же исключительно о жилье, а не о дачах.

Депутаты предложили также наделить ПФР правом проверять сделку.

Законопроект был принят в первом чтении. Все поправки к нему планируется рассмотреть до 7 декабря.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.18

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