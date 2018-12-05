«Города-помойки» и рост тарифов: чиновники скооперировались с «мусорной мафией»

Ввести личную ответственность губернаторов за ход «мусорной реформы» и отказаться от монополистов-региональных операторов предложили непарламентские партии в ходе правительственного часа в Госдуме, посвященного экологическому развитию и перспективам обеспечения безопасного обращения с отходами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», многих также интересовал вопрос – почему из школ исчезли экологические уроки, хотя проблема окружающей среды для России только обостряется.

В частности, Анатолий Панфилов из «Партии Зеленых» предложил Госдуме наконец-то решить вопрос с ратификацией Парижкого соглашения по климату и разобраться, почему из российских школ полностью исчезло экологическое образование. Кроме того, «Зеленые» предложили ввести персональную ответственность губернаторов перед главой государства за реализацию реформы обращения с отходами.

Представители партии «Яблоко» со свой стороны напомнили, что власти всерьез обращают внимание на «мусорную» проблему только тогда, когда люди начинают задыхаться из-за свалок и выходят на митинги. «Мусорной реформы нет, ее заменила коррупция и поддержка устаревших технологий, – отметил представитель партии. – Города превращаются в помойки, а граждане вместо экономии от раздельного сбора получили рост тарифов».

Партия предложила полностью прекратить сжигать отходы, поскольку «они все могут утилизированы или переработаны безопасным способом», а также не захоранивать отходы, которые содержат вторичные ресурсы и ввести полномасштабный раздельный сбор мусора.

Кроме того, как считают в «Яблоке», стране нужно отказаться от монополизма в сфере вывоза отходов в регионах – а региональные операторы, которых должен определить каждый субъект в рамках реформы, работать могут только как монополисты. При этом следует на государственном уровне поддерживать те предприятия, которые заняты раздельным сбором мусора, предоставляя им субсидии и льготы.

«Все эти решения очевидны, но против них работают чиновники и мафия, связанные с мусорным бизнесом, – считают в «Яблоке». – Вот Архангельская область – ну как можно было додуматься везти мусор из Москвы в Архангельскую область, даже не перерабатывать там, а просто складировать? Разделили страну на Москву и Замкадье: оттуда деньги в Москву берут, а туда отправляют мусор».

В свою очередь представители «Партии Роста» напомнили министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину о реформе в сфере энергетики, которую в свое время анонсировал Анатолий Чубайс. «Вы помните Чубайса? Электроэнергия в итоге увеличилась в стоимости в восемь раз! Сейчас тысячи предприятий не перенесут такого увеличения расходов [на вывоз мусора] и будут вынуждены закрыться», – отметил член президиума политсовета партии Александр Хуруджи.

Министр Кобылкин поблагодарил всех участников обсуждения и пообещал, что сделает «все возможное и невозможное», чтобы решить задачи в сфере экологии, поставленные президентом РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.12.18

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