В Госдуме раскрыли секретный план Минпросвещения РФ: «Тема скандальная! Все решат завтра при выключенном свете…»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента депутат Госдумы Андрей Луговой раскрыл секретный план Минпросвещения РФ и потребовал прозрачности в действиях министерства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий предложил коллегам всерьез взяться за ситуацию с выбором школьных учебников.

«Пока мы с вами здесь рассуждаем, завтра в 17:00 в тиши кабинета министерства просвещения при выключенном свете быстренько собранный научно-методический совет министерства к вечеру решит, какими учебниками будут учить наших детей, – возмущенно сообщил Луговой. – Мягко говоря, тема скандальная».

«Здравомыслящее министерство», отметил Луговой, должно было бы организовать пространство диалога, в котором участвовали бы авторы учебников, эксперты, учителя и родители. «Конечно, для злодейских учебников можно было бы отвести темный угол в виде «черного списка», – издевательски добавил Луговой.

Депутат рассказал, что в 2013 году министерство выделило 8 млн рублей для открытия сайта, который и призван был стать площадкой для такого диалога. Однако в октябре в Госдуме министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что такого сайта нет, напомнил Луговой. «А деньги были потрачены! – заявил депутат. – Вместо великолепия электронной демократии за 8 млн рублей я с удивлением обнаружил переадресацию на мужской кулинарный сайт! И это не шутка».

Экс-контрразведчик отметил, что завтрашнее заседание совета в Минпросвещения пройдет в экстренном порядке и в практически секретной обстановке.

«Я вам представлю некоторые выдержки из собирательного образа экспертов, которые выбирают учебники. Был такой знаменитый учебник математики Петерсона, который пять лет назад был снесен, – сообщил Луговой. – Цитата, и это учебник математики: «содержание учебника не способствует формированию патриотизма. Герои произведений Джанни Родари, Шарля Перро, братьев Гримм, гномы, эльфы и три поросенка вряд ли призваны воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и свой народ». Мол, поросята враждебные, и не воспитывают патриотов России. То есть если вы с детьми пойдете на спектакль «Чипполино», Минпросвещения может обвинить вас в отсутствии патриотизма».

Депутат заявил, что министерство «прикрылось поручением президента, взяло бюджетные деньги» и отдало полторы тысячи учебников на дополнительную экспертизу, не имеющую никаких регламентов. «Этот центр набрал на дополнительные договоры 200 с лишним московских учителей, людей, конечно, уважаемых, но безусловно – строевых и дисциплинированных, – сообщил Луговой. – Поболтал у них перед носом учебниками и получил тысячи типовых, шаблонных, пустых и поверхностных экспертиз».

Когда эти результаты попали в общий доступ – вспыхнул скандал. «Авторы написали письмо президенту, требовали разобраться в природе дополнительной экспертизы, по сути превратившейся в масштабный подлог», – заявил парламентарий, подчеркнув, что «эксперт, чтобы проводить экспертизу, должен пройти допобучение и сертификацию».

«Я предлагаю общими усилиями вернуть ситуацию с федеральным перечнем учебников в русло здравого смысла и национального интереса, а не келейных мутных решений и подложных экспертиз», – призвал Луговой.

Он предложил ввести в России обязательную личную ответственность аттестованных экспертов, обязательную публикацию результатов экспертиз, сделать эффективной процедуру апелляции. «Может быть, вообще стоит отказаться от так называемого федерального перечня учебников?» – заключил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил Луговому не ограничиваться разгромной речью с трибуны, а предпринять конкретные шаги для изменения ситуации. «Надо, чтобы такие предложения завершались рассмотрением в рамках профильных комитетов либо в рамках протокольных поручений Госдумы, – подчеркнул он. – Чтобы можно было эти вопросы продвинуть в плане решения. Это нас будет ко многому обязывать, мы будем уходить от демагогии и популизма».

Дополнительная экспертиза школьных учебников была организована в этом году впервые, провела ее Российская академия образования. По словам министра Ольги Васильевой, экспертизу не прошла треть учебников.

В октябре ВЦИОМ обнародовал данные опроса учителей, из которого следовало, что больше 20% педагогов недовольны качеством школьных учебников. Основные претензии – плохое раскрытие тем, отсутствие четких формулировок, сложная подача материала и отсутствия логики в содержании. О наличии ошибок и некорректной информации в учебниках заявили более 60% учителей, при этом треть педагогов полагают, что за последние семь лет случились неоправданные исключения учебников из федерального перечня. Сама процедура допуска учебников в федеральный перечень учителям кажется непрозрачной и сомнительной, с недоверием к ней относится 31% опрошенных ВЦИОМ.

При этом в Рунете каждый год появляются новые подборки «маразмов из школьных учебников», по которым учатся современные дети. Несмотря на шквал критики, такие учебники продолжают находиться в федеральном перечне.

«Окружающий мир», 2 кл. Автор г-н Плешаков. Чтобы выполнить задания, нужны другие книги г-на Плешакова, не включенные в перечень. Их нужно покупать дополнительно за свои средства

Источник: sovsojuz.mirtesen.ru

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.18

ЧП в московской школе: возбуждено уголовное дело. / Совфед предложил Госдуме увеличить возраст покупки оружия. / Госдума отдала уральского депутата Генпрокуратуре. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»