Иван Охлобыстин: Третья мировая война – неизбежна, России нужно спасать человечество от прихода антихриста

Известный актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин заявил о неизбежности Третьей мировой войны. Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», он подчеркнул, что России в предстоящих событиях уготована роль Катехона – государства, имеющего миссию препятствовать окончательному торжеству зла в истории.

«Она (мировая война) неизбежна. И не понятно, какую интонацию нужно взять в декларацию этого. По всем признакам, включая религиозный, она неизбежная. Будем молиться, что это произойдёт с минимумом утраты человечества и с максимум приобретения понимания того, как жить в мире», – сказал Охлобыстин.

Он обратил внимание, что «такого уровня агрессии человечество не достигало добрые 3-4 тысячи лет». «Сейчас работают некоторые дьявольские законы рынка – некоторые вещи нельзя отменить. Продукт (в данном случае, военный) выпущен, он должен быть использован. Сейчас Военно-промышленный комплекс США потребляет триллионы, то же самое происходит и с нашим военно-промышленным комплексом. Куда-то и где-то это должно отстреливаться», – подчеркнул Охлобыстин.

При этом на Россию, по его словам, возлагается миссия препятствовать окончательному торжеству зла в истории и приходу антихриста. «Для нас есть и добрые новости. Как подсказывает история, мы несем на себе опцию общего мира, Катехон. Раньше Катехоном был Третий Рим, Византия. Потом волею множественных обстоятельств он был передан России. Потом были пророчества наших старцев, в кои я верую всем сердцем, относительно того, что Москвы – Третий Рим и Четвертому не бывать», – подчеркнул Охлобыстин.

«Мы состоим из «ничего». Мы – пустота. Мы – просто вероятность. Вероятность того, что атомы сошлись так у каждого из нас в головах и внешне и внутренне, что мы с вами разговариваем – это вопрос вероятности. Все это – очень случайно. Так объясняя себе окружающий мир, я делаю для себя вывод, что мне необходима в этом хаосе конструкция», – продолжил он.

В данном случае, по словам актера, «конструкцией» может быть и понимание того, какая роль отведена России в мире. Охлобыстин считает, что русские – это принадлежность не к нации, а к цивилизации.

«В нас же намешано от варягов до чукчей. Мы понимаем все: англосакса с его холодной рыбьей логикой и одновременно восточную калинку-малинку арабов с их дикостями и страстью к рахат-лукуму. Потому что все они в нас есть. Мы – цивилизация. В границах этой цивилизации бытует, царствует дух Третьего Рима, понимание и вера в том, что мы должны, блин, спасти. Если надо, догнать и спасти», – уверен он.

Охлобыстин также обратил внимание, что русские всегда уходили с завоеванных территорий. «Нельзя себе представить, что немцы дошли до Урала, а потом отдали бы нам. А мы бы отдали. До Берлина вот дошли и вроде все оставили там. Было там какое-то слежение, чтоб жвачку не жевали, но это ж чушь собачья», – сказал он.

Актер отметил, что даже участие России в сирийском конфликте стоит рассматривать сквозь призму именно этой роли страны. «Я верую в теорию Катехона, и что от нас зависит, от России, будущее. Возвращаясь к сирийскому деликатному вопросу, мы всегда были там, моя страна, всегда была там, где людям нужна реальная помощь, не спекуляция, не зарабатывание денег», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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