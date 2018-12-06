Известный актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин анонсировал сегодня свою новую книгу «Запах фиалки». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре сюжета оказался молодой российский журналист, который отправился в центр боевых действий в Сирии.

Сам Охлобыстин представил свое творение как «патриотический dead-metal с пряной восточной ноткой». «Это история диких приключений молодого человека, в следствие которых он приходит к пониманию того, что в принципе должен понимать каждый гражданин нашей великой отчизны – что, если потребуется, в любое мгновение он способен стать, без всяких усилий, сверхчеловеком. Есть в этом что-то ницшеанское, это и вносит дополнительный пикант», – сказал автор.

Он пояснил, что «цветочное» название книги о войне является отсылкой к афганским событиям. «Во время афганской войны был придуман механизм: летели ракеты, распыляли тяжелый газ, который уходил вниз, а потом был взрыв. Эти несколько секунд от распыления до взрыва – получается эффект вакуумной бомбы. Бытовала легенда, что за несколько секунд до взрыва в воздухе явственно пахнет фиалками, что может быть, потому что многие сочетания газов могут иметь цветочный оттенок», – сказал Охлобыстин.

Он также отметил, что присутствие российский войск в Сирии он воспринимает сквозь призму общего понимания России, как некой силы, «сдерживающей» мир от краха. «Это горячая точка планеты и там герой имеет больше возможностей получить необходимый для понимая (возможности стать сверхчеловеком) стресс, что он и делает», – сказал Охлобыстин.

По его словам, он намерено не послал своего героя в другую горячую точку, которая гораздо более близка для России – на Донбасс.

«Дело в том, что я взял такой формат персидской сказки. Это все-таки война и либо это должно быть документально исследование, либо это должно быть что-то – что даст возможность говорить иногда в несерьезных тонах, но при этом могут быть и злодейства. Это не может не быть сказкой. Иначе это будет оскорблением чувств тех людей, которые воюют или присутствуют в тех условиях», – подчеркнул писатель.

При этом он отметил, что знаком с культурой Сирии, бывал в этой стране, что дает ему возможность для художественного переосмысления происходящего. «Там была одна из сильнейших восточных поэтически школ, они не совсем похожи на арабов. Сирийцы – другая планета. У нас во ВГИКе был сирийский курс, они (сирийцы) чем-то напоминают венгров. Они строго продумывают, потом резко поступают, у них нет середины процесса. Да, я там бывал», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.12.18

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