«Это безнравственно». Депутаты потребовали от Путина и Собянина не «дарить» Архангельску московский мусор

Московские депутаты потребовали от мэра столицы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина отказаться от идеи вывоза мусора из Москвы в российские регионы и объявить мораторий на строительство новых мусоросжигательных заводов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытое письмо народных избранников опубликовала на своем сайте партия «Яблоко». Под документом стоят подписи 104 муниципальных депутатов Москвы.

Идею правительства столицы утилизировать московский мусор в других регионах страны народные избранники назвали «безнравственной и политически безответственной».

«Мы считаем возмутительным, что правительство Москвы решается на столь недальновидный шаг на фоне проходящих по всей стране многотысячных акций протестов граждан против мусоросжигательных заводов, полигонов ТКО и мусорных свалок», – говорится в заявлении и отмечается, что нельзя ставить интересы жителей одного субъекта РФ выше интересов других. Захоронение твердых бытовых отходов столицы в других регионах не только нанесет непоправимый вред их населению, но и спровоцирует социальную напряженность между жителями Москвы и субъектов Федерации, считают депутаты.

В письме говорится, что России давно пора уйти от устаревших технологий мусоросжигания и захоранивания – в мире уже существуют современные способы переработки мусора, не наносящие вред населению страны. Сегодняшнюю работу правительства Москвы по созданию системы раздельного сбора отходов муниципальные депутаты оценили как неудовлетворительную.

«Требуем внесения изменений в государственные контракты с целью мотивации мусоровывозящих компаний к внедрению системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Москве», – подчеркнули авторы письма.

Депутаты напомнили об экономических санкциях, в условиях которых стране надо искать новые точки экономического роста, и предложили столичным властям совместно с властями других регионов «разработать и реализовать проект создания производств по переработке твердых коммунальных отходов в качестве ценных вторичных ресурсов».

«Граждане России достойны экологически чистой, благоприятной для проживания окружающей среды!» – заключили депутаты.

Ранее в рамках правительственного часа в Государственной думе министр природных ресурсов, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил о том, что переносить и откладывать введение «мусорной реформы» нельзя – она вступит в силу в 82 российских регионах уже с 1 января. Между тем, сейчас в Госдуме на рассмотрении находится закон, который выводит Москву, Санкт-Петербург и Севастополь из-под действия этой реформы. Согласно документу, три города федерального значения должны будут отправлять свои отходы для утилизации в другие регионы страны. Москва для себя в качестве мусорного полигона рассматривает, в частности, территорию Архангельской области, где планирует захоранивать 10 млн тонн брикетированных бытовых отходов. 2 декабря в городах Архангельской области на акции протеста вышло около 30 тысяч человек.

В Госдуме депутаты оппозиционных фракций указали на то, что против одобренной федеральными властями идеи восстали жители Поморья – одного из самых исторически спокойных и политически уравновешенных регионов РФ.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин призывал оппозицию объединить свои силы так же, как в случае с пенсионной реформой, по поводу которой составлено обращение в Конституционный суд. «Мусорная реформа ничем не уступает пенсионной», – подчеркивал парламентарий и обращал внимание, что «только слепой не видит и не слышит, что страна гудит в преддверии «мусорной реформы» – «после новогодних праздников люди очнутся, а у них дворы завалены мусором. А в конце января они получат квитанции, и какими будут последствия того, что они увидят сумасшедший рост тарифов – предсказать нельзя».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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