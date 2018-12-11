В Конституции РФ заложена «мина»: Жириновский нашел 10 пунктов для корректировки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нашел в Конституции РФ 10 пунктов, которые, по его мнению, нуждаются в корректировке. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил в ходе парламентской «десятиминутки» в Госдуме. Он считает, что нужно внести пункт о русском народе и закрепить роль администрации президента РФ, которая иногда оказывается главнее кабинета министров.

Комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что «дата у нас не настолько юбилейная», глава ЛДПР заявил, что «юбилей у нас нормальный, 25 лет – это всегда начало празднования, потом будет 50 лет, 75 – если будет, конечно». Жириновский напомнил, что брежневская Конституция до празднования таких юбилейных дат «не дожила».

Тем не менее, как считает Жириновский, в действующей Конституции есть 10 пунктов, которые «надо переработать». «Первое – мы многонациональный народ. Это идет от американцев, – заявил Жириновский. – У нас есть русский народ. Напишите – мы, русские, и другие народы».

Кроме того, политик считает необходимым изменить пункт о том, что в случае возникновения противоречий между государственными законами и местными, действуют местные. «Это кто написал? Это мина, заложенная в Конституцию!» – заявил Жириновский.

Изменить следует и пункт о том, что «недра могут находиться в любых руках – кто хочет, растаскивайте». По мнению Жириновского, должен быть прописан «механизм безопасности», который запретит «растаскивать» недра иностранцам, и запретит продажу, разрешив только аренду на 49 лет.

Вместе с тем, главный российский либерал-демократ констатировал, что у парламента слишком мало полномочий, причем такая тенденция идет с дореволюционных времен: «Царь не любил Госдуму, коммунисты не любили Верховный Совет, потому что здесь говорят то, что не хотят в некоторых кабинетах слышать, а в СССР власть принадлежала не народу, а партийным руководителям».

«У нас все же есть хоть какая-то имитация, власть хоть чуть-чуть принадлежит и Госдуме, – считает Жириновский. – Конечно, администрация президента вольница, и мы не знаем, кто выше – администрация президента или правительство, Госдума или администрация президента – нужны поправки в Конституцию, чтобы это узаконить».

Лидер ЛДПР также выразил уверенность, что в перспективе Россию ждет переход к парламентской республике – «весь мир переходит, даже Америка».

В то же время он заявил, что, если бы не яростное сопротивление ЛДПР антинародным инициативам людей, находившихся в 90-е у власти, «могла бы быть диктатура Ельцина и Кержакова». «У нас первый переход к диктатуре мог быть 13 декабря 1992 года, и правил бы Ельцин с Кержаковым», – отметил Жириновский возможные последствия, если бы Конституция не была принята 12 декабря.

Политик напомнил, что тогда ЛДПР поддержала Конституцию, так что «у нас сегодня юбилей, и я бы хотел, чтоб не замалчивали роль ЛДПР».

В итоге бессменный лидер ЛДПР заявил, что система управления страной должна измениться, «все старые партии должны уйти, президенты, правительство». «На следующих выборах должен быть другой расклад – «Единая Россия» максимум 100 мест, ЛДПР – 250 мест. И 50 можно дать коммунистам», – сказал он.

В своей речи Жириновский также разразился резкой критикой в адрес организаторов фотовыставки в фойе Госдумы. «У меня претензии к той выставке в фойе здесь, почему выбрали «Коммерсант»? Он никогда не был другом Госдумы», – возмущенно заявил лидер ЛДПР, попутно обвинив издание в русофобии. «Отвратительные фото фракции ЛДПР, попрошу их немедленно снять!» – потребовал он, заверив, что фракция может предоставить свои фото для этой экспозиции. «А вы им даете целую площадь, чтоб демонстрировать свою гнусность!» – упрекнул он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил Жириновскому, что «архив фотографий Госдумы ушел вместе с теми, кто этот архив формировал». «Увы, у нас нет фотографий за эти 25 лет, – констатировал он. – Если есть у фракций архив – давайте сделаем так, чтобы история у нас была представлена глазами тех, кто участвовал в политической жизни парламента. Ну и тех, кто со стороны ее формировал, чтобы был соблюден баланс».

Москва, Татьяна Дорофеева

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