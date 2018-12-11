Депутаты Госдумы разрешили наказывать себя за коррупцию предупреждениями

Сегодня депутаты Госдумы решили, какую ответственность они будут нести за нарушение антикоррупционного законодательства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект вызвал бурную реакцию народных избранников – в отличие от почти трех десятков других, которые были приняты практически без обсуждения.

Документ, вносящий изменения в федеральные законы о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, предполагает, что за коррупционные нарушения – в частности, предоставление недостоверных сведений о доходах – депутат или сенатор могут получить предупреждение или отставку с должности в Госдуме или СовФеде. Речь идет о постах председателя или зампредседателя комитетов и комиссий. Возможности лишения мандата депутата или отставки сенатора документ не предусматривает. Впрочем, сейчас закон вообще не предписывает никаких санкций для народных избранников за сокрытие информации о конфликте интересов и личной заинтересованности.

В ходе обсуждения депутат Евгений Шулепов попросил уточнить, может ли народный избранник получать кредит в банке, поскольку «здесь записано, что нельзя получать ссуды». «Единоросс» Дмитрий Ламейкин заверил, что ипотечные кредиты получать можно, и пообещал обсудить вопрос о ссудах ко второму чтению документа.

Коммунист Алексей Куринный, в свою очередь, указал на несоответствие в санкциях к муниципальным депутатам и депутатам Госдумы. Например, за неверные сведения в декларации о доходах мундеп отправляется в отставку, а депутат Госдумы будет всего лишь получать предупреждение. «Давайте введем одинаковые наказания», – предложил он.

В ответ соавтор законопроекта – «единоросс» Анатолий Выборный заявил, что сейчас федеральный закон вообще не предусматривает ответственность депутата Госдумы за подобные нарушения. «Муниципальные депутаты – предмет регулирования другого ФЗ», – сообщил он. Выборный уточнил, что порядок установления ответственности – какое именно наказание полагается – депутатов и сенаторов будет определен в регламентах верхней и нижней палат парламента. При этом, как выяснилось, вынесенное депутату предупреждение не может быть основанием для того, чтобы он не мог претендовать на руководящую должность в комитете или комиссии.

«Эсер» Валерий Гартунг со своей стороны отметил, что в регламенте нужно четко определить, «является ли конфликтом интересов голосование по законопроекту, который регулирует деятельность в отрасли, где до избрания работал депутат, и у него там есть интересы». «Может он голосовать, или нет? А у нас две трети таких. Так мы что, законы не сможем принимать? – с напором поинтересовался он. – Надо прописать детали в регламенте, если не сделаем этого – это просто парализует работу парламента».

На это Алексей Куринный сообщил коллеге, что он просто перепутал лоббистскую деятельность и конфликт интересов. «Лоббистской деятельностью почти все занимаются», – отметил он.

В итоге депутаты приняли законопроект о собственной ответственности единогласно, отметив, что ко второму чтению в него должны быть внесены уточняющие поправки.

Москва, Татьяна Дорофеева

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