В России поднимут штрафы для авиакомпаний за опоздания рейсов

В России будут повышены штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, внесенный сенатором Алексеем Майоровым, Государственная дума приняла сегодня в первом чтении. При этом сумму штрафа, предложенную автором документа, депутаты предложили изменить.

Правки предполагается нести в Воздушный кодекс РФ, изменив саму схему расчета штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Как пояснил представитель думского Комитета по транспорту Максим Сураев, сейчас этот штраф составляет 25% от МРОТ за каждый час опоздания, при этом общая сумма не может превышать 50% провозной платы, а расчетная сумма МРОТ составляет лишь 100 рублей.

«Мы этим законопроектом отвязываемся от МРОТ и повышаем штраф с 25 до 100 рублей, – пояснил Сураев. – И вписаны в обстоятельства, которые могут явиться причиной невыплаты штрафа, неблагоприятные погодные условия».

Депутат отметил, что автор законопроекта изменил формулировку действующего законопроекта – вместо доставки «пассажира, багажа или груза», в документе значится «пассажира и багажа или багажа, или груза».

«Мы здесь теряем такую категорию, как пассажиры без груза, – указал депутат. – И в случае, если вы летите лоукостером без багажа, за задержку вы денег не получите. Это неправильно, нужно вернуться к прежней формулировке».

Кроме того, в думском комитете предложили уточнить причину, по которой пассажиру может быть отказано в выплате штрафа – не просто по неблагоприятным погодным условиям, а именно в аэропортах отправки и прибытия данного самолета.

В уточнении нуждается и срок уплаты штрафа, подчеркнул депутат. «Сейчас компенсацию можно ждать, как мне коллеги подходили и рассказывали, по полгода. Раз мы стали править этот пункт Воздушного кодекса, надо бы вписать сюда какое-то время – например, в течение месяца или двух недель, – предложил Сураев. – А если ждать полгода, то никто с этим связываться не будет».

Новая схема расчета штрафа показалась депутатам нелогичной. Либерал-демократ Андрей Кузьмин обеспокоился правами пассажиров, которые приобретают дорогие билеты. «У нас выпадает та часть пассажиров, которые заплатили по тарифу гораздо больше – есть билеты по 40 тысяч, и билеты по 6 тысяч, – напомнил он. – Надо, наверное, ввести какую-то условную единицу, например в процентах – 3% от стоимости билета».

Сураев подтвердил: на заседании комитета также отмечалось, что новый размер штрафа тоже невелик, хотя и возрастает в четыре раза. «В идеале можно определить в процентах от стоимости билета, – согласился он. – Если вы подадите такую поправку, мы будем ее рассматривать».

Пояснить, как складывается правоприменительная практика по действующей статье Воздушного кодекса, Сураев не смог, однако уточнил, что, согласно полученной по запросам информации, она «практически не применяется».

«Человек не хочет терять время, заполнять документы, ехать за компенсацией, которая составляет 150 или 300 рублей, – пояснил он. – Эти случаи проходят бесследно, почему и надо сделать так, чтобы авиакомпания была заинтересована в своевременной отправке воздушного судна».

В первом чтении законопроект поддержал 391 парламентарий, 21 проголосовал против и один воздержался.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.12.18

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