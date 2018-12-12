Апартаменты – в жилые помещения: мошенничество, коррупция и проблемы граждан

Законодательно запретить перевод апартаментов в жилые помещения предложила депутат Госдумы от «Справедливой России», глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. На пленарном заседании она заявила, «если граждане хотят обманываться – это их проблемы», но назвала нынешнюю ситуацию коррупционным жульничеством.

«Звучал вопрос по апартаментам, – отметила Хованская во время рассмотрения законопроекта о переводе жилых помещений в многоквартирных домах в нежилые. – Правовой статус их определен. Это нежилые объекты. Мы обращались в правительство, чтобы прекратить эту коррупционную схему, когда приходят согласовывают якобы многоквартирный дом, а потом строят апартаменты. Ну замечательно, тогда не нужно никаких согласований для нежилого объекта, которым подлежат проекты по многоквартирным жилым домам. Давайте прекратим обманывать граждан».

Депутат подчеркнула, что подобными схемами сейчас занимаются коммерческие застройщики, которые предлагают покупать у них апартаменты, обещая впоследствии перевести помещения из нежилых в жилые, что позволит собственникам получить там постоянную регистрацию. «А при проектировании никак это не учитывается и Генпланом не предусмотрена социальная нагрузка на объекты, – указала Хованская. – То есть это жульничество, мошенничество, которому надо препятствовать, а не поощрять».

«Сейчас говорят – ах, Боже мой, гражданам этим ведь и детские садики надо, и поликлинику... Граждане, которых обманывают, пусть подают в суд! – отрубила Хованская. – А если граждане хотят обманываться, это их проблемы».

Заместитель министра строительства и ЖКХ Наталья Антипина, в свою очередь, сообщила, что законопроект о переводе помещений из нежилых в жилые «стоит на повестке» министерства. «Его никто не снимал, работа идет, но это непростая работа», – отметила чиновница.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.12.18

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