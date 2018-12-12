Подействовало: жалоба Путину на бары в жилых домах обернулась изменением Жилищного кодекса

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила изменения в «Жилищный кодекс РФ», которые призваны упорядочить процедуру перевода жилых помещений в многоквартирных домах в нежилые. Внесенный правительством законопроект депутаты поддержали единогласно. Правда, как выяснилось, с такой же инициативой несколько лет назад уже выступала фракция ЛДПР, но тогда Министерство строительства и ЖКХ забраковало документ, заявив, что все эти процедуры уже и так урегулированы. Зашевелились чиновники только после жалоб россиян президенту Владимиру Путину.

Как сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Наталья Антипина, новый проект закона разработан «во исполнение поручений президента» и призван прекратить нарушения прав граждан в многоквартирных домах при переводе жилых помещений в нежилые. Для этого вводится обязательная процедура согласования перевода с собственниками квартир.

Такое согласование можно получить в двух формах: первая – письменное согласие всех собственников помещений, примыкающих к переводимым, вторая – протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Депутат Илья Осипов от имени профильного комитета пояснил, что в жилых домах зачастую появляются не только аптеки и магазины шаговой доступности, но и всевозможные увеселительные заведения. «Позиция комитета – прежде всего, жилые дома должны служить своей основной функции. Но комитет не отрицает возможности перевода – при котором должны быть учтены интересы всех граждан», – подчеркнул он.

В этой связи либерал-демократ Сергей Маринин напомнил коллегам, что в 2013 году депутаты от ЛДПР уже вносили аналогичный законопроект, но тогда правительство прислало официальный отзыв, в котором не поддержало инициативу, заявив, что эти сферы уже урегулированы в действующем законодательстве.

«Наталья Николаевна, – обратился парламентарий к замминистра. – Скажите, а что сейчас-то поменялось? Почему у вас абсолютно противоположное мнение возникло?»

После небольшой заминки чиновница пояснила, что по этой теме поступало большое количество писем от россиян. «В том числе одно из обращений было направлено президенту, – рассказала Антипина. – По итогам рассмотрения этого письма было дано поручение президентом, в котором были четко обозначены все новеллы, которые вносятся данным законопроектом».

В свою очередь, уральский депутат Дмитрий Ионин предложил внести в документ правки, отметив неравнозначность двух форм согласования. «Это письменное согласие собственников соседних помещений и общее собрание, – пояснил он. – Может быть, логично остановиться на общем собрании? А то получается, что [бизнесмен] пошел к соседу, договорился, и потом весь дом мучается от хостела или кафе какого-нибудь». Антипина пообещала рассмотреть этот вопрос ко второму чтению законопроекта.

«Депутаты завалены обращениями граждан по нецелевому использованию помещений в домах, – подтвердила «эсер» Галина Хованская. – Раньше исключительным случаем считался перевод жилого в нежилое, но потом был сделан шаг в другую сторону, хотя при приватизации все же предписывалось сохранить целевое назначение. А потом эти нормы размылись, и стали переводить и устраивать бары, рестораны, а это недопустимый для жилого дома круглосуточный режим. Потому что в жилом доме все же принято отдыхать».

«Надо ставить вопрос об изменении целевого назначения, – отметила Хованская. – Потому что на собрание вышли сказали, что будет аптека или офис, а потом перевели – и стал ночной клуб с круглосуточным режимом».

Законопроект в итоге был принят единогласно в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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