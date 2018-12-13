В России взлетят цены на такси: принят законопроект без гарантии неповышения тарифов

В России могут резко взлететь цены на услуги такси. Такие опасения, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали депутаты Госдумы в ходе обсуждения нового федерального закона, который должен отрегулировать работу такси. Документ в нижнюю палату парламента внес бывший глава протестного движения автомобилистов страны, депутат-«единоросс» Вячеслав Лысаков.

Представляя коллегам проект нового федерального закона, Лысаков с сожалением констатировал, что сегодня рынок такси регулируется не государством, а агрегаторами, то есть службами заказа. Депутат пояснил – по его мнению, это произошло из-за того, что законодатели не успевают за технологическим прогрессом. В результате «недобросовестные агрегаторы пытаются выжить за счет привлечения нелегалов, в этом сегменте повышенная аварийность, а среди водителей органы МВД выявляют лиц, осужденных за тяжкие преступления – грабежи, убийства».

Лысаков также отметил, что агрегаторов такси «так расхваливал г-н Ликсутов» (глава департамента транспорта в правительстве Москвы), однако их деятельность законом до сих пор не урегулирована. Принять такой закон просили как граждане России, так и отраслевые сообщества, подчеркнул парламентарий.

Одна из проблем – компании получают разрешения на деятельность такси для перепродажи или сдачи автомобиля с разрешением в аренду, в итоге на линию выходят нелегальные мигранты и даже лица с непогашенной судимостью. Такие действия новый законопроект запрещает.

Согласно новому закону, агрегаторы такси должны будут регистрироваться только в РФ, платить налоги, и размещать свои серверы исключительно на территории России. Запрет вводится на передачу заказов перевозчику, у которого нет разрешения на работу в качестве такси. Ответственность, в том числе и финансовую, за ДТП в таких случаях будут нести сами агрегаторы. Полностью запрещаются расчеты водителей с агрегаторами через электронные кошельки, «потому что огромные суммы проходят мимо российского бюджета».

Кроме того, подчеркнул Лысаков, вся информация о заказах должна храниться агрегаторами не меньше полугода и предоставляться «по требованию уполномоченных органов». Закон Лысакову, по его словам, помогали разрабатывать ФАС, ФНС и Роскомнадзор.

Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев назвал законопроект очень важным, и добавил, что ни одно такси «не должно выходить на дороги, не пройдя механика на выходе или лицо, которое отвечает за техническое состояние автомобиля».

Тем не менее, у депутатов возникла масса вопросов к разработчикам документа. Сможет ли новый закон решить проблему с переработками водителей такси, которые зачастую засыпают от усталости за рулем, поинтересовался депутат Олег Шеин. «Можно сделать так, чтоб человек, отработав смену, не мог подключиться к другому агрегатору, – подтвердил Лысаков. – Водитель просто блокируется, и не может получить после окончания своей смены ни одного заказа». Правда, запрошенную коллегой статистику ДТП с участием такси до появления агрегаторов и после их прихода Лысаков предоставить не смог.

Его коллега Москвичев уточнил, что в СССР на долю такси приходилось 20-22% от всех перевезенных пассажиров. «Сейчас в России эта цифра составляет 85-90% через агрегаторы, – сообщил он. – Но гибнет в автобусах, которые перевозят 12-13 млрд пассажиров 120 человек, на легковом такси 320-340 человек».

Депутат Айрат Фаррахов поинтересовался, не намерены ли авторы этого документа внести в него изменения, чтобы включить в него самозанятых. Лысаков подтвердил, что такие планы есть.

Депутат Борис Гладких, в свою очередь, предложил обязать владельцев оснащать такси средствами видеорегистрации в салоне автомобиля, и установить ограждающие устройства для водителей, чтобы избежать покушений на них. На это Лысаков сообщил, что государство не может обязать «частный бизнес делать такие вещи».

Депутат Евгений Москвичев со своей стороны напомнил, что информация о каждом пассажире будет храниться в течение полугода, поэтому агрегатор сразу будет видеть, как часто человек пользуется этими услугами, откуда и куда ездит. «Мы всю историю его будем видеть», – пояснил он.

Депутат Валерий Гартунг поинтересовался, проводилась ли оценка регулирующего воздействия законопроекта, и будут ли реально работать нормы, обязывающие водителей проходить медосмотры.

«Необходимы широчайшие слушания, и не только в рабочей группе (которая разрабатывала законопроект), нужно собирать людей, которые работают в этой отрасли, со всей России, – заявил депутат Олег Нилов. – И отношение должно быть не как к обычному бизнесу. Это стратегическое направление, почти общественный транспорт».

«Где гарантии неповышения тарифов в этом законе? Я их не вижу. Да, важно повысить безопасность, удобство и комфорт, но при условии неповышения тарифов, – подчеркнул он. – Я не вижу здесь льготного налогообложения, возможности льготного кредитования, чтобы в лизинг приобретать новые автомобили такси. Этого здесь нет, и закон будет иметь массу вопросов». Нилов отметил, что сам не собирается голосовать за этот вариант закона.

Так или иначе, в первом чтении законопроект в итоге поддержали 388 парламентариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.12.18

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