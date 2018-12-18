«Нас немножко обманывают»: Госдума утвердила «грабительский» процент микрофинансовых организаций

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении одобрила поправки в федеральные законы «О потребительском займе» и «О микрофинансовой деятельности», которые призваны поддержать россиян, пользующихся кредитами микрофинансовых организаций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вызвал бурные дебаты – депутат Виталий Милонов сравнил кредитные учреждения с убийцами, которых «можно только уничтожить», а представители думской оппозиции выразили сомнение, что долговая кабала для россиян смягчится.

Представляя законопроект, депутат-«единоросс» Евгений Шулепов напомнил, что в первом чтении этот документ был рассмотрен еще год назад, и все это время над ним шла работа. К итоговому варианту руку приложили не только депутаты Госдумы и Центробанк, но и Минфин и Росфинмониторинг. Поправки чиновников к законопроекту были приняты полностью, восемь депутатских – отклонены.

В ходе обсуждения, коммунист Алексей Куринный обратил внимание, что законопроект должен был облегчить участь заемщиков, которые вынуждены брать кредиты под огромные проценты. В первой версии документа говорилось о том, что общая сумма обязательств заемщика перед кредитором не должна будет превышать полуторный размер суммы кредита. «Но ЦБ решил ограничить 1% в день, а для тех, кто берет кредиты до 15 дней – 2%, – отметил Куринный. – Это грабительский процент, который не сильно улучшит положение заемщиков. Мы предлагаем ограничить сумму, которую можно будет взять в качестве штрафа за просрочку, 30% от суммы кредита. Это практика КНДР, которая также прошла бум микрокредитования».

Куринный подчеркнул, что такой объем обеспечит хорошую прибыль микрофинансовым организациям. «Частично в нашем законопроекте ваше мнение учтено», – сообщил ему Шулепов, пояснив, что по договорам кредитования на срок, не превышающий 15 дней на сумму не более 10 тысяч рублей, начислено может быть не больше 30%. «То есть за весь кредит не больше 3 тысяч рублей», – уточнил «единоросс».

При этом в тексте законопроекта сказано, что после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30%, на кредит начинают начисляться неустойки, штрафы и пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности.

Шулепов подчеркнул, что сейчас финансовыми услугами подобных организаций пользуется около 7,5 млн россиян. «Если сравнить второй квартал 2016, второй квартал 2017 и 2018-го, то рост примерно 50%, – уточнил он. – Введение 30% предельного ограничения приведет к серьезной дестабилизации, а может быть, и к уничтожению этого финансового рынка».

Депутат заявил, что в России далеко не самые высокие ставки по кредитам – народным избранникам удалось найти подобные и в странах Европы. «Мы посмотрели, что творится в цивилизованных странах – Великобритания 292% годовых, США – 600% годовых, Польша 350%, Испания – 400%», – заявил он, отметив при этом, что надо посмотреть, как будет вести себя рынок с новым законом: «Хотя прогноз у нас неблагоприятный, мы полагаем, что около 30% таких финансовых организаций уйдет с рынка».

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, в свою очередь, сообщил, что в случае принятия нормы о 30% могут усилиться нелегальные кредиторы – в этом году было выявлено около 2 тысяч таких компаний. «Если мы возьмем сегодня все компании, которые работают легально, то их тоже чуть больше двух тысяч. Фактически нелегальный сектор сравнялся, а учитывая, что не все выявляется, он возможно превышает легальный», – подытожил он.

Законопроект был принят во втором чтении 380 голосами «за». В третьем чтении документ предложено рассмотреть уже завтра, 19 декабря.

После голосования слово взял «единоросс» Виталий Милонов. «Нас немножко обманывают, – заявил он. – Процентная ставка не 30%, а 365%. И еще хочу для господина из Центрального Банка сделать корректировку. Убийцы, насильники и ростовщики цивилизованными не бывают никогда. Они всегда вне области морали, всегда аморальны и негативны. Так что не бывает цивилизованных ростовщиков – единственный способ их привести к цивилизации, это их уничтожить».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.18

Девять лет «строгача»: вынесен приговор наркоману, избившему до смерти 3-летнюю девочку. / Госдума окончательно утвердила наказание за участие детей в несанкционированных акциях. / У берегов Великобритании село на мель российское торговое судно. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»