Правительство Медведева готовит России новую головную боль

Правительство РФ готовит законопроект, который может крайне негативно отразиться на перспективах российской экономики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая на пленарном заседании Госдумы. Он уточнил, что речь идет о ратификации Парижского соглашения по климату.

«Это очень серьезная проблема, которая нависла над экономикой. Скоро будет внесен законопроект, который бы лучше никогда не вносился», – сказал он.

Лидер «СР» отметил, что долгие годы профессионально занимается вопросами изменения климата. «Я с этой трибуны с точки зрения современной науки утверждаю, что никакой роли антропогенное воздействие на изменения климата не несет, – подчеркнул он. – Главный парниковый эффект дает вода, пар. Доля в этом главном парниковом эффекте антропогенного воздействия в 10 тысяч раз меньше. Это ничтожная цифра».

Проблему глобального потепления политик объяснил завершением очередного цикла активности солнца, из-за чего уменьшается угол наклона оси вращения Земли.

Лоббистом идеи об антропогенном воздействии на климат Миронов назвал Великобританию. «Законопроект уже есть на сайте правительства – о том, как мы будем выполнять Парижское соглашение, – отметил Миронов. – А это инструмент управления чужими экономиками теми странами, которые хотят рулить, хотят из воздуха получать деньги. Хотят нас загнать в отсталые развивающиеся страны, не хотят, чтобы Россия развивалась. Мы должны быть бдительны и не допускать, чтобы мы сами мешали развиваться своей стране. Сейчас углеводороды большой довесок в доходах нашего бюджета, и мы не должны пилить сук, на котором сидим».

Ранее Гринпис распространил сообщение, в котором предложил России, в частности, как можно скорее ратифицировать Парижское соглашение, сократить выброс парниковых газов, разработать стратегию и назначить срок выхода страны из угольной энергетики, остановить разработки новых месторождений нефти. Кроме того, специалисты предложили России развивать электрический транспорт и стимулировать в городах отказ от личных автомобилей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.12.18

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