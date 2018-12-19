Зюганов: После пенсионной реформы у Путина остался один год

Годом тревог, прозрений и массовых разочарований назвал уходящий 2018-й лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День, главный коммунист России, негативно оценив ситуацию в стране, призвал «немедленно заткнуть рот тем, кто собирается отдавать Курильские острова», признать Донбасские народные республики и назвал Алексея Кудрина ответственным за пенсионную реформу, после которой у президента РФ Владимира Путина остался один год, чтобы исправить ситуацию.

«Надо немедленно заткнуть рот тем, кто собирается отдавать Курильские острова. Надо все сделать для того, чтобы срочно признать Донбасс и Луганск и их республики, потому что как только там столкнутся, мы неизбежно будем втянуты в этот конфликт, – заявил Зюганов. – Та мерзость и сволочь, которая сидит на Украине и разжигает, в капкан которой попал весь украинский народ, должна твердо это знать».

Лидер КПРФ призвал сделать все, чтобы не дорожала еда, при том, что у людей 50-й месяц подряд падают доходы. «Надо отбить идею о том, чтоб выгнать студентов на улицу и организовать дистанционное обучение, – заявил он. – Будут те же пять человек во главе с Кудриным и Чубайсом обучать наших детей. Они уже обучили Путина – первый пункт в программе Кудрина был организовать пенсионную реформу, и это мы все теперь расхлебываем. Я бы на его месте немедленно выгнал тех, кто его втянул в эту авантюру, он сам не представлял, видимо, во что это выльется».

«Надо сделать все, чтобы выкинуть на свалку закон о самозанятых. Они и так еле выживают, а теперь еще приперли – с каждого огорода еще будут оброк брать, – подчеркнул Зюганов. – Но надо оброком обложить тех, кто сегодня баснословно обогатился, кто имеет дикие суммы. Надо ввести прогрессивную шкалу, чтобы все ресурсы работали на каждого».

Лидер КПРФ напомнил, что «на людоедской пенсионной реформе» «Единая Россия» потеряла как минимум 20% поддержки населения. «У президента остался год, чтобы выправить курс», – считает Зюганов.

Главный российский коммунист сообщил, что сейчас страна находится в положении «былинного Ильи Муромца, который стоит на развилке трех дорог». Левую тропу, пояснил Зюганов, Россия уже прошла, сумев победить фашистов, создав лучшее в мире образование, социальные гарантии, организовав первый полет в космос. Правая тропа – к свободному рынку – привела к тому, что страна потеряла тысячи предприятий, девять миллионов граждан и сползла с ведущих мест на 11 позицию в мире. «Теперь можно бы попытаться реализовать очередной путь, левоцентристский», – заявил Зюганов.

Он привел в пример экономику Китая, который в следующем году решит полностью проблему с бедностью, а прожиточный минимум там в два раза выше, чем в России. «Китайская фирма Алибаба, частная, в следующем году затратит на фундаментальные исследования больше, чем все статьи нашего бюджета», – упрекнул чиновников лидер КПРФ, сообщив коллегам, что 1200 километров из Пекина до Шанхая можно доехать со скоростью 300 км в час, «а мы дорогу до Питера который год мучаем, и никак не достроим».

В завершение Зюганов заверил, что КПРФ намерена сделать все, чтобы 2019 год стал для России стабильным и производительным – не пояснив, правда, каким образом коммунисты в одиночку решили этого добиться.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.12.18

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