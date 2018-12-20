Гуманизация УК: Верховный суд просит об уголовном проступке

В Госдуму внесен законопроект об уголовном проступке, который станет промежуточным понятием между административным правонарушением и уголовным преступлением. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ призван гуманизировать уголовное законодательство – не несущие большой опасности для общества нарушения предложено вывести из числа преступлений и признать уголовными проступками.

Законопроект внесен Верховным судом сегодня, 20 декабря. На документах стоит подпись его председателя Вячеслава Лебедева.

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, в УК РФ вводится новое понятие: «Преступление небольшой тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, признается уголовным проступком».

В пояснительной записке к документу говорится, что происходящая гуманизация уголовного законодательства явно недостаточна, поскольку значительное количество россиян осуждены за преступления, не представляющие большой общественной опасности – однако УК РФ не позволяет снизить им наказание.

«В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера», – говорится в пояснительной записке.

Тех, кто совершил уголовный проступок впервые, предложено освобождать от уголовной ответственности – но она может наступить, если виновный будет уклоняться от исполнения решения суда.

Пока граждан, освобожденных от уголовной ответственности, по закону можно только штрафовать. Верховный суд предложил расширить список наказаний и ввести обязательные и исправительные работы. Проектом предусматривается и сокращение продолжительности срока давности уголовного преследования для лиц, совершивших уголовный проступок.

Москва, Татьяна Дорофеева

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