Дольщиков в России хотят оставить без защиты

Участников долевого строительства в России хотят вывести из закона «О защите прав потребителей». Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внес в Государственную думу депутат-«эсер» от Челябинской, Самарской и Оренбургской областей Валерий Гартунг.

В пояснительной записке к документу говорится, что применение действующего закона к договорам долевого участия ставит участников строительства и застройщиков в неравное положение и создает угрозу финансовой устойчивости компаний.

Для исправления ситуации Гартунг предложил внести изменения в ФЗ «О защите прав потребителей», дополнив статью 1 этого закона пунктом, который фактически выводит дольщиков из его действия. «Настоящий Закон не применяется к отношениям, возникающим на основании договора долевого участия в строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», – гласит поправка.

В пояснительной записке к законопроекту также сказано, что сейчас в федеральном законе установлена ответственность изготовителя или продавца за нарушение прав потребителя. Суды же, принимающие решения в пользу пострадавшего покупателя, обязывают ответчика выплатить еще и штраф в 50% от суммы, которая присуждена в пользу истца – в том случае, если он не удовлетворил добровольно требования потребителя.

«Как показала практика, применение Закона «О защите прав потребителей» к отношениям, связанным с участием в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, ставит под угрозу финансовую устойчивость застройщиков, создает дополнительные риски для самих участников долевого строительства, выражающиеся в повышении вероятности несостоятельности (банкротства) организации, осуществляющей строительство многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков, как следствие, приводит к риску утраты участниками долевого строительства возможности получения жилья», – говорится в документе. Кроме того, отмечается там, «повышенная, фактически двойная, финансовая нагрузка на застройщиков, в связи с применением ФЗ, препятствует стабильному функционированию строительного рынка».

Как следует из информации на сайте Госдумы, внесенный Гартунгом законопроект уже направлен в думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как уже сообщал «Новый День», в Москве и Подмосковье суды завалены исками на компанию, входящую в ГК «ПИК», являющейся крупнейшим застройщиком столицы. Люди возмущены просрочками сдачи жилья, и требуют от ООО «РИВАС МО» сотни тысяч рублей. Часть исков уже удовлетворена, при этом в своих решениях суды руководствуются, в том числе, законом «О защите прав потребителей».

В частности, в октябре по иску одного из дольщиков Красногорский городской суд Московской области взыскал с ООО «РИВАС МО» больше 205 тысяч за просрочку сдачи дома. Суд установил, что «отношения между сторонами регулируются ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», а в части, им не урегулированной – Законом РФ «О защите прав потребителей». Согласно этому же закону, с застройщика было взыскано 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца за «несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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