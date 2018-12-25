Перспектива-2019: ценам на нефть предрекли падение

Цены на нефть в 2019 году упадут ниже, чем ожидалось. Влиятельные банковские аналитики Уолл-Стрит резко ухудшили свои прогнозы: среднегодовые цены на нефть марки Brent составят немногим более $69 за баррель – хотя ранее ожидалась цена в $77 за баррель. Эксперты полагают, что на нефтяные цены повлияет снижение спроса и избыточное производство углеводородов в мире.

Для нефти марки WTI аналитики прогнозируют стоимость в чуть более, чем $63 за баррель. Ноябрьский прогноз предполагал, что эта цифра составит около $70. Эта марка нефти с поставкой в феврале накануне подешевела на 6,7%, до $42,53 за баррель. Стоимость марки Brent упала на 6,2%, до $50,47 за баррель, что стало минимальным уровнем для этих марок нефти с июля 2017 года, передает «Интерфакс».

Цены на нефть в октябре поднимались до максимальных четырехлетних отметок. Падение составило почти треть стоимости. Его не смогли остановить даже договоренности с ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг предупреждает, что следующий год для нефтяного рынка будет сложным, но при этом отмечает – в 2019-ом ОПЕК+ сможет восстановить равновесие спроса и предложения. При этом российские власти пока не считают нужным принимать какие-либо экстренные решения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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