Прикрылись гражданскими самолетами: Москва высказала претензии Израилю

Израиль снова решился пойти на обострение конфликта в Сирии. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, израильские ракеты, направленные на военные объекты рядом с Дамаском, могли сбить пассажирские самолеты.

По словам представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, Израиль нанес авиаудар по Сирии в тот момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские самолеты. Он пояснил, что во избежание жертв, сирийская армия не использовала средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

«Это позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим», – цитирует его слова РИА «Новости».

В минобороны РФ уточнили, что речь идет не о российский лайнерах. Тем не менее, МИД РФ высказал серьезную озабоченность тем, что пуск израильских ракет снова был осуществлен «под прикрытием» гражданской авиации.

«Вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, вечером 25 декабря 6 самолетов F-16 ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана. Из 16 управляемых авиационных бомб 14 были сбиты ПВО Сирии, однако две достигли цели – логистического центра сирийской армии. Сирийской стороне причинен материальный ущерб, трое военнослужащих получили ранения.

Атака продолжалась более полутора часов. Официальный представитель израильской армии подполковник Йонатан Конрикус отказался комментировать произошедшее.

Это не первый инцидент в Сирии, который спровоцировал Израиль. Минувшей осенью Россия передала сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300, способный перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей. Это стало ответом на крушение российского самолета-разведчика Ил-20 над акваторией Средиземного моря, которое произошло в ночь на 18 сентября в результате попадания сирийской ракеты системы ПВО С-200.

Вскоре после трагедии Минобороны РФ заявило, что российский самолет подставили под удар израильские самолеты. В ту ночь погибли 15 человек, находившиеся на борту российского самолета. Тель-Авив в своем заявлении настаивал, что истребители F-16 не прятались за российским самолетом во время ударов по Сирии, а в момент его крушения находились в воздушном пространстве Израиля. Также израильтяне утверждали, что заранее предупредили российских военных об операции в Сирии – согласно требованиям двусторонней договоренности.

После этого инцидента минобороны РФ обнародовало поминутную хронику событий, приведших к катастрофе Ил-20. Как следовало из представленных данных, Израиль оповестил российских военных об атаке на сирийские объекты не заблаговременно, как требовали договоренности, а за минуту перед началом ударов. Во время операции один из израильских самолетов сблизился с Ил-20, совершавшим заход на посадку, что было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильских F-16. А поскольку Ил-20 в качестве цели оказался больше, чем истребитель ВВС Израиля, зенитная ракета направилась на российский самолет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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