«Женщина, бегавшая по путям, не пострадала»: сбой на «оранжевой» ветке метро

Сегодня утром в московском метро произошел сбой в движении поездов на Калужско-Рижской линии. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, в утренний час пик на южном участке «ветки» произошел инцидент с пассажиром.

В комментариях пользователи отмечали, что движение было нарушено, в том числе, на севере «оранжевой» линии. При этом граждане недовольны тем, что, сообщение о сбоях появилось почти на полтора часа позже. «Снова очень оперативно. На момент написания вашего твита уже все нормально поехало», – говорится в комментариях к записи.

Кроме этого, очевидцы пишут, что ЧП произошло из-за того, что у женщины закружилась голова и она упала на рельсы.

Инцидент произошел около 8:00 на станции «Теплый стан», уточняет «Интерфакс». «Женщина, бегавшая по путям, не пострадала», – отметил источник агентства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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