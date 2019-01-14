«Так может, не льготы давать, а с работы снять?» В Госдуме раскритиковали чиновников правительства Медведева

Комитет по бюджету и налогам Государственной думы раскритиковал правительственный законопроект, который фактически отменяет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для некоторых редкоземельных металлов. Чиновникам придется предоставить в Госдуму дополнительную информацию уже к первому чтению. Пока же, согласно имеющейся пояснительной записке, главе Роснедр за ударную работу полагается «орден», отметил глава думского комитета Андрей Макаров.

Снизить ставку НДПИ для редких металлов с 8% до 4,8% «в целях стимулирования добычи» предложило правительство РФ. Как отметил замминистра финансов Илья Трунин, для отдельных видов металлов на 10 лет к уже пониженной ставке устанавливается коэффициент 0,1. Депутаты, в свою очередь, отметили, что сейчас в России редкоземельные металлы на 80-90% закупаются за рубежом, хотя страна является третьей в мире по размерам их запасов.

Глава думского комитета Андрей Макаров, между тем, отметил, что федеральные чиновники, устанавливая в Налоговом кодексе отдельную ставку, фактически придумали лазейку для обхода правила о максимальном трехлетнем сроке налоговой льготы. «Я не понимаю, зачем? Дайте им эту льготу на три года, посмотрите, что будет, а потом принимайте решение, – возмутился он. – Почему надо снижать ставку до 4,8% и давать фактическую льготу на 10 лет – вот это вы можете объяснить?»

«Это долгие проекты, – заявил Трунин. – Нужно дать определенность инвесторам, чтобы они понимали, какой у них срок окупаемости. Если мы даем льготу на 3 года, а потом – полная неопределенность, это будет иметь существенный эффект на оценку проекта и на его инвестиционную привлекательность».

«Я, как всегда, всегда полностью с вами согласен, но есть одно «но», – с сарказмом отметил Макаров. – В пояснительной записке кроме лозунгов о том, что обеспечение в целом имеет негативный характер и перечисления, что относится к редким металлам, нет ничего. Пояснительная записка вообще ничего не поясняет». Депутат предложил дать слово представителю Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), который «как-то сиротливо сел в сторонке, и явно не хотел вмешиваться в содержательный разговор с Минфином».

Глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что «вопрос, на наш взгляд, был нормально освещен Минфином», однако все же согласился дать пояснения. «Мы сейчас практически завершили реализацию программы по развитию редкоземельной промышленности, -сообщил он. – Целевым показателем к 2020 году в этой программе стояло 18 тысяч тонн добычи и использования редкоземельных элементов. На сегодня мы имеем [2,3 тысяч тонн] – как имели 10 и 15 лет назад. А в Советском Союзе мы добывали 6-7 тысяч тонн».

«Так может, кого-нибудь снять с работы, вместо того, чтобы льготы давать?» – предложил вариант решения проблемы Андрей Макаров.

«Дело не в этом, – отказался от такой помощи Киселев. – Безусловно, мы утеряли химико-технологические компетенции. Мы в Советском Союзе производили только карбонат редких земель. Все остальное – оксиды делали у нас в Таллине, в Эстонии. А металл делали вообще в западных странах, в Германии. Мы оттуда и получаем все эти металлы – и тантал, и ниобий, редкоземельные элементы и легкой группы, и тяжелой».

Чиновник также уточнил, что в отвалы ежегодно уходит 66 тысяч тонн редкоземельных элементов только на Кольском полуострове. Добывает их пока только одно предприятие, входящее в холдинг «Акрон».

«Создан современный завод в Новгородской области, который производит примерно полтысячи тонн редкоземельных элементов, доводит их до оксидов и практически до металла, – сообщил Киселев. – Но уже 4 года прошло с того момента, как Владимир Владимирович участвовал в открытии завода, а на сегодняшний день экономика отрицательная. Она не рентабельна по одной причине – у нас нет наработанных технологий, нет компетенций».

Чиновник подчеркнул, что российское Томторское месторождение (Якутия) «может весь мир завалить только одним скандием», и «мы можем спокойненько выйти на те уровни, о которых говорилось – 18-20 тысяч тонн». Однако для этого нужны технологические компетенции, а получить их позволит низкая ставка НДПИ на 10 лет – которая и предусмотрена законопроектом.

«У вас в финансово-экономическом обосновании указано, что вся эта ставка дает эффект 10-15 млн рублей, – вернул чиновника на землю Андрей Макаров. – И вы нам сейчас рассказываете, что за 10-15 млн рублей вы все это создадите. Вот, извините, я вам верю во всем, кроме того, что за 10-15 млн можно это создать. И даже если вы дописываете еще 200 млн на новые месторождения – ну извините ради бога, никакие компетенции за эти деньги не получаются. И возникают другие вопросы – о том, что у нас будет происходить на границе с китайцами, кто у нас на самом деле является выгодоприобретателем, и зачем это нужно в принципе».

Глава думского комитета попросил чиновников прояснить вопрос уже к первому чтению в Госдуме, поскольку «все начнут вопить, в чьих интересах и что это такое».

«А эти 15 млн рублей – вот Минфин здесь сидит, давайте договоримся, они вам 15 млн и так дадут, – предложил Макаров, пояснив, что ради такой суммы «не стоит калечить Налоговый кодекс». – Если вы за 15 млн все это сделаете. При вас даем поручение Минфину найти вам 15 млн рублей на эти цели, и велком! Двигайтесь в этом направлении за 15 миллионов».

В ответ Киселев сообщил, что речь идет о текущей годовой добыче в 2 тысячи тонн, которые «делаются на Кольском полуострове, перерабатываются в Соликамске». «А когда мы говорим об эффекте – мы говорим о 40 млрд рублей, которые готовы к инвестициям в тяжелые редкоземельные проекты. Они будут иметь совершенно иной проект», – заявил он.

Внезапно возникшая сумма в 40 млрд рублей изумила Макарова. «Хорошо, мы договоримся с Минфином, что они вам дают 265 млн рублей, – сложил он эффект от старых и новых проектов. – Но при чем тут Налоговый кодекс? Если вы готовы сделать всю эту программу за 265 млн рублей – делайте! Кто же против? Я даже думаю, что вам орден дадут. Но поймите, никто не хочет вам мешать, но вы хотя бы напишите, что вы хотите».

В итоге Макаров предложил убрать из повестки дня 17 января рассмотрение этого законопроекта в первом чтении. «Я боюсь, что у нас эта дискуссия выйдет на пленарку, а она выйдет обязательно», – пояснил он, и поинтересовался у чиновников, когда они смогут предоставить исправленные материалы, содержание подробное обоснование. «До конца недели материалы будут у вас», – заверил Киселев.

К рассмотрению вопроса думский комитет решил вернуться после изучения документов, а до этого обратиться в Совет Госдумы с просьбой назначить соисполнителем комитет по природным ресурсам.

Москва, Татьяна Дорофеева

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