Новостройки Подмосковья: УК и застройщики оставили жителей без отопления и горячей воды

Cотни жильцов нового дома комфорт-класса в подмосковном Путилково направили заявления в Госжилинспекцию и прокуратуру из-за невыносимых условий проживания. Авторы обращения утверждают, что пятый месяц вынуждены мучиться без горячей воды и отопления, и проблему, по их мнению, усугубляет то, что их управляющая компания аффилирована с застройщиком – ФСК «Лидер».

Как говорится в коллективном письме жителей дома №1 на улице Новотушинская в ЖК «Новое Тушино» на имя главы Госжилинспекции Подмосковья Вадима Сокова, управляющая компания ООО «УК Сервис 24» «ограничивает доступ граждан к горячему водоснабжению» – после заключения договора на управление домом УК, несмотря на неоднократные обращения, не подает горячее водоснабжение жильцам первого и второго подъезда. «Период нарушения составляет порядка 120 дней», – уточняется в обращении.

Авторы письма также отметили, что жильцы сами актами зафиксировали отсутствие горячей воды, «перерыв в предоставлении которой недопустим, тем более в зимний период». Отключен и стояк полотенцесушителей, поэтому в ванных комнатах квартир постоянная сырость.

Помимо этого, отмечают жители, в одном из подъездов этого же 21-этажного дома больше месяца не работает лифт, на лестницах сильная сырость из-за того, что не работает вытяжка, в подъезде отсутствуют пожарные рукава, а эвакуационный выход «периодически закрыт просто на ключ».

При этом, как говорится в письме, управляющая компания берет с жильцов авансовые платежи за отсутствующую горячую воду, холодную воду и водоотведение.

В соцсетях жильцы публикуют и другие свидетельства переписки с УК и местными чиновниками. Так, согласно письму сотрудника ООО «УК Сервис 24» замглавы администрации подмосковного Красногорска, начальнику территориального управления Отрадненское Владимиру Цуканову, проверка работы системы ГВС была проведена, нарушения выявлены, информация о них передана застройщику. Проверку системы вентиляции здесь также намеревались провести совместно с застройщиком.

В самой УК «Сервис 24» корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что некоторые проблемы с горячей водой в данном доме, действительно есть – температура ГВС не достигает необходимых параметров. «Однако нельзя сказать, что горячей воды вообще нет, – подчеркнули в УК. – Сейчас эта проблема решается совместно с застройщиком».

Пикантности ситуации добавляет то, что одним из учредителей управляющей компании «УК Сервис 24» является сам застройщик ЖК «Новое Тушино» – ФСК «Лидер». Согласно данным из открытых источников, девелоперу принадлежит около 26% в уставном капитале УК. Вторым соучредителем является ООО «Домодедово Комфорт», которой руководит гендиректор «Сервиса 24» Алексей Яценко. Соучредителем ООО ФСК «Лидер» является микропредприятие ООО «ФСКЗ «Лидер», образованное лишь в апреле 2018 года, в учредителях которого, согласно открытой информации, значатся Ирина и Владимир Воронины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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