ЧП в московском метро: затопило несколько станций

Сегодня в Москве произошло очередное транспортное ЧП – в столичном метро на северном участке Люблинско-Дмитровской линии затопило несколько станций. Как сообщила пресс-служба подземки, инцидент произошел сегодня около 6:20. На ликвидацию ЧП потребовалось несколько часов.

Временно были закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходили только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово».

Между закрытыми станциями запустили 50 автобусов компенсационного маршрута, для устранения последствий ЧП было привлечено не менее 100 человек.

Согласно оперативным данным, работа по устранению воды и грунта с путей заняла 2,5 часа. Затем тоннель промывали чистой водой. Первые два поезда по тоннелю запустили без пассажиров, с измерительным оборудованием/

К 10:18 станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» открыли для пассажиров. Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии было восстановлено.

«Причины произошедшего будут определяться на разборе, совместно с Мосинжпроектом Мосметростроем и государственным строительным надзором. Пока делать выводы преждевременно, но абсолютно точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет», – отмечается в твиттере подземки.

Как уточняет РИА «Новости», по предварительным данным причиной затопления станций Люблинско-Дмитровской линии могла стать выбитая пробка тюбинга у служебной платформы, которая была повреждена в ходе строительства второго вестибюля станции «Окружная».

Напомним, северный участок Люблинско-Дмитровской линии был введен в эксплуатацию менее года назад – 22 марта 2018 года. Тоннель, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.

Стоит отметить, что это не единственное происшествие в московском метро, которое произошло сегодня утром. Около 10:00 из-за «инцидента с пассажиром» прерывалось движение на Филёвской линии между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская».

Ранее, как сообщал «Новый День», крупное ЧП произошло утром 10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, где образовался провал грунта на площади 75 квадратных метров и вынос части воды на автомобильную дорогу. Движение по тоннелю было временно остановлено.

ЧП Москвы стало предметом саркастичных мемов и фотожаб в соцсетях. Москвичи раскритиковали работу чиновников мэрии, допустивших такой масштабный провал грунта, и с опаской предположили, что в следующий раз подобная ситуация может произойти в метро, где без жертв уже не обойдется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.19

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