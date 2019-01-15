Россия на грани: население не выдерживает нагрузки

Население России не выдерживает нагрузки, возложенной на него правительством. В стране возросла смертность, начинаются забастовки из-за невыплаты зарплат, поскольку народ заставляют работать бесплатно. Однако на грани выживания оказались не все – руководство крупных корпораций каждый месяц получает десятки миллионов рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках парламентской десятиминутки на пленарном заседании Госдумы заявил представитель фракции КПРФ Николай Иванов.

Депутат напомнил, что на 1 ноября официальные долги по зарплате составили 1 млрд 200 млн рублей, причем часть из них остается еще с 2016 года. «564 млн рублей – долги за 2018 год, не отданные даже в конце этого года, – обратил внимание Иванов, подчеркнув, что не всем жителям страны удалось накрыть новогодний стол и отметить праздник. – Народ заставляют работать бесплатно».

Как подчеркнул Иванов, когда у работников заканчивается терпение и они начинают голодать – люди выходят на забастовки. В частности, в Москве в конце года бастовали 140 работников хлебозавода Черкизово, которые требовали отдать им честно заработанные деньги.

«На что эти люди живут? Почему они должны голодать и работать бесплатно? – возмутился коммунист. – При этом долги россиян только за ЖКХ составили более 1 трлн рублей. А недавно наш самый гуманный суд принял решение о возможности продажи единственного жилья за долги, невзирая на положения Конституции». Депутат напомнил, что у многих работников, которым месяцами не платят зарплату, есть семьи и дети. «Детей нужно каждый день кормить. А если они заболеют? Им нужно покупать лекарства», – указал депутат.

«Население не выдерживает нагрузки. Оно умирает», – констатировал он, напомнив, что за последний год в стране существенно возросла смертность.

«Но если бы трудные времена делили все россияне, можно было бы смириться, – считает парламентарий. – Однако это не так». Иванов отметил, что средняя зарплата начальника в «Газпроме» – 13 млн рублей в месяц. «Богатства кладовых России делит узкий круг людей. Сейчас 22% россиян с трудом наскребает деньги хоть на какую-то еду», – пояснил он.

Депутат обратил внимание, что государство находит деньги для финансирования странных проектов избранных олигархов, которые в итоге признаются провальными -но отказывает в помощи основной массе населения. «По версии Анатолия Чубайса, во всех бедах виноват российский народ, который не хочет говорить «спасибо» государству. Граждане, по его логике, перед олигархами в неоплатном долгу. Но я считаю, долг самого Чубайса перед государством таков, что выплата его смогла бы решить часть проблем с бедностью», – подчеркнул Иванов.

В этой связи он также напомнил о миллиардных вливаниях из бюджета России в корпорацию «Роснано», при том, что как минимум треть «чубайсовских проектов неэффективна, а многие вообще выглядят сомнительно». При этом парламентарий обратил внимание на проект «Роснано» по созданию планшета, который призван был заменить школьные учебники, однако через год эта идея была признана провальной.

«Год назад он заявил о создании передового электроскутера. Однако похоже, что производство техники разместили где-то в Люксембурге, подведя ее под санкции», – пояснил Иванов, отметив, что, судя по всему, все эти прорывные проекты нужны чиновникам, чтобы получать щедрое финансирование. «Сколково – больше прославился скандалами, чем инновациями. В 2015 году впустую потратило больше 65 млрд рублей, аудиторы эти расходы назвали необоснованными. Но власти продолжают подпитывать эту бездонную бочку, Минфин предложил продлить программу Сколково», – с возмущением заявил парламентарий.

Кроме того, депутат предложил пересмотреть необходимость членства России в международных организациях, в которые приходится платить членские взносы. «Это влетает в копеечку. Например, 78 млн долларов – ежегодный взнос в Совет ООН, 32 млн евро в год – членство в Совете Европы», – отметил он, и предложил оставить эти деньги в своей экономике, заставив их работать на благо страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

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