Гидроудар: определена возможная причина подтопления метро

Причиной сегодняшнего ЧП в московском метро, где произошло подтопление нескольких станций, мог стать гидроудар. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

«Причиной поступления воды на участок салатовой ветки метро мог стать гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции «Окружная», – цитирует Жукова твиттер столичной подземки.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Москве произошло очередное транспортное ЧП – в столичном метро на северном участке Люблинско-Дмитровской линии затопило несколько станций. Как сообщила пресс-служба подземки, инцидент произошел сегодня около 6:20. На ликвидацию ЧП потребовалось несколько часов.

Временно были закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходили только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово». Между закрытыми станциями запустили 50 автобусов компенсационного маршрута.

К 10:18 станции открыли для пассажиров. Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии было восстановлено.

Первоначально предположительной причиной ЧП специалисты называли выбитую пробку тюбинга у служебной платформы, которая была повреждена в ходе строительства второго вестибюля станции «Окружная».

Напомним, северный участок Люблинско-Дмитровской линии был введен в эксплуатацию менее года назад – 22 марта 2018 года. Тоннель, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.19

Совфед, Госдуму и Ростуризм просят обложить туристов дополнительными сборами. / «Огромное количество проблем». В Госдуме определили болевые точки системы образования. / Еще один провал грунта в Москве: движение по Ферганской улице перекрыто. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»