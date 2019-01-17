В Госдуме согласились обсудить кредитную амнистию для россиян

В Госдуме обсудят возможность объявления кредитной амнистии для населения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня член думского комитета по экономической политике Алексей Бурнашов во время рассмотрения законопроекта о рекламе микрофинансовых организаций.

Ужесточить требования предложили в Государственной думе депутаты от фракции ЛДПР. Парламентарии полагают, что крупные штрафы не останавливают микрофинансовые организации, которые продолжают нарушать закон. Людей заманивают привлекательными слоганами и обещаниями, скрывая полную стоимость микрозаймов – в итоге россияне попадают в долговые ямы, выбраться из которых многие уже не могут.

В ходе обсуждения вопроса «эсер» Федот Тумусов поинтересовался у Бурнашова, почему сейчас в России растут кредитные долги населения. «Люди попадают в кредитную кабалу для того, чтобы решать свои текущие проблемы. Текущие! Цифра астрономическая – кредитный долг населения уже более 6 трлн рублей», – указал Тумусов и подчеркнул, что таким образом «образуется своеобразная финансовая пирамида, пузырь, который может лопнуть и повлиять на всю экономику страны».

«Вы прорабатываете вопрос объявления кредитной амнистии населению?» – спросил он Бурнашова. «Вашу мысль мы учтем и обязательно обсудим на ближайших комитетах», – заверил в ответ «единоросс».

Идею о разработке кредитной амнистии поддержал и уральский депутат-«эсер» Дмитрий Ионин. Он напомнил, что Госдума последовательно отклоняет законопроекты, ужесточающие требования к работе микрофинансовых организаций. «Мне хочется верить, что к каким-то выборам мы готовимся, чтобы людям потом объявить кредитную амнистию, – пояснил он. – Кто-то выйдет и скажет – мы списываем вам долги по кредитам. Как было в Грузии в ноябре, там 600 тысяч человек списали долги. Если есть такой политический смысл – это можно понять».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.01.19

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