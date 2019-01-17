«Мы превратим вашу жизнь в ад»: в Госдуме нашли рецепт борьбы коллекторами, но «Единая Россия» не услышала

Либерал-демократы в Госдуме предложили ужесточить требования к рекламе микрозаймов, и даже зачитали текст, который «надо печатать, как на пачке сигарет». Там говорится, что коллекторы превратят жизнь должника в ад, уничтожат его, как личность и будут преследовать до самой смерти. Правда, в официальном проекте закона текст несколько иной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предлагает дополнить закон о рекламе, четко указав, что именно обязана сообщить микрофинансовая организация для потрубителей. «Реклама услуг микрофинансовых организаций должна содержать информацию о размере процентной ставки за пользование микрозаймом (в процентах годовых), сумме и сроке возврата микрозайма, перечне всех дополнительных расходов заемщика, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, штрафных санкциях за нарушение срока возврата микрозаима», – говорится в законопроекте.

При этом представитель фракции ЛДПР Александр Шерин во время обсуждения законопроекта предложил, чтобы на каждом рекламном продукте микрофинансовой организации говорилось: «Уважаемые граждане! Если вдруг вы задержите выплаты, если вы не вернете процент и основной долг, мы уничтожим вас, как личность. К вам будут приходить коллекторы, будут жечь вам двери, вам заблокируют и арестуют все счета. У вас будут забирать половину доходов и половину пенсии, и пока вы не уйдете в мир иной, мы будем портить вам жизнь».

Депутат также заявил, что «эти приспешники дьявола скрывают от людей свои истинные намерения», которые заключаются в том, чтобы человек взял кредит, но ни в коем случае его не вернул. «Чтобы он стал их пожизненным рабом, и они бы из этого человека вынули все, – пояснил Шерин. – Если бы они могли брать органы в залог, они бы и это делали. Поэтому давайте поддержим законопроект. Непонятно, почему правительство так печется о микрофинансовых организациях».

«Эсер» Дмитрий Ионин, в свою очередь, сказал, что уже сегодня утром ему пришло сообщение от избирателей – «Прикройте эти лавочки зла!» «Они сегодня не выполняют ни социальные, ни экономические функции. Они выполняют функции отъема у людей денег, загоняют их в долги и поощряют расцвет коллекторства, когда организованные люди с битами ходят и превращают жизнь людей в ад – и их соседей, и родных», – подчеркнул парламентарий.

В пример Ионин привел историю с московской школой, работу которой парализовали коллекторы – они поставили на прозвон телефоны учителей и завучей, требуя, чтобы родители одного из учеников отдали кредит.

Депутат отметил, что в его родном городе Березовский Свердловской области коллекторы «наезжают на сотрудницу самой организации «Домашние деньги», потому что она дала кредит человеку, который его не отдал». «И они начинают уже прессовать своих же сотрудников, приезжают, запугивают, бьют, и мы вынуждены уже их спасать. Куда это пойдет дальше?» – поинтересовался он.

Коллега Ионина по фракции Олег Шеин, напомнив, что объем кредитования населения в стране растет, подчеркнул: в прошлом году сумма потребительских кредитов выросла на 2,5 трлн рублей, или 20%. Депутат пояснил – предметы долгосрочного пользования, такие, как стиральные машины, автомобили, плиты, купленные в «нулевые» и «десятые», потихоньку начали выходить из строя. Но теперь у людей не хватает зарплаты для того, чтобы купить необходимую технику. «Закредитованность граждан России сегодня в два раза выше, чем граждан США, где тоже есть с этим проблемы», – подчеркнул парламентарий.

Между тем, думский комитет по экономической политике счел, что все ситуации с рекламой микрозаймов законом уже урегулированы. Представитель комитета Алексей Бурнашов сообщил, что законопроект рекомендовано отклонить.

«Единоросы» последовали его рекомендациям – документ был отклонен в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.01.19

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