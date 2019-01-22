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Вторник, 22 января 2019, 13:45 мск

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«Мусорная русофобия или антисемитизм?» Депутаты Госдумы пытаются остановить новые поборы с населения

Мусорная реформа в России вновь вызвала серьезные проблемы, с которыми, судя по всему, придется разбираться Генеральной прокуратуре РФ. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госдумы настаивают, чтобы надзорный орган вмешался в ситуацию с «незаконным сбором на вывоз твердых коммунальных отходов».

Представители фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму соответствующее протокольное поручение. Как пояснил в своем выступлении депутат Дмитрий Ионин, регионы не готовы к реформе, о чем свидетельствует несколько факторов.

«Может, есть рациональное зерно в том, что говорят про нормативы накопления? И опять же Госдума должна вмешаться и навести порядок! Посмотрим два полюса: Красноярский край – норматив 10,8 кубометра, Еврейская автономная область – 0,2 кубометра. Вы извините за такую шутку, но получается, что какие-то чиновники на местах считают, что среднестатистический сибиряк мусорит в 50 раз больше, чем еврей. И чего в этом больше – антисемитизма или русофобии? Как так может быть, чтобы нормативы различались в 50 раз?» – обратил внимание парламентарий коллег по Госдуме.

В этой ситуации Ионин предложил приостановить так называемую мусорную реформу, и, опираясь на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, до 2022 года не «увеличивать поборы с жителей».

Комментируя это предложение, спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что протокольное поручение будет рассмотрено на сегодняшнем заседании в соответствии с регламентом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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