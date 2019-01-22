«Сэкономили»: Госдума решилась освободить россиян от платы за капремонт, но не всех

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении единогласно поддержала законопроект, освобождающий Героев труда от платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ закона был внесен в нижнюю палату парламента четыре года назад, но депутаты обратили на него внимание только сейчас.
Как пояснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, цена вопроса за прошедшие годы уменьшилась. «Было 1200 Героев соцтруда. Думаю, цифра уменьшилась», – сообщила она, отметив, что законопроект был переработан, и в новом виде получил положительные отзывы правительства и профильных думских комитетов.
В соответствии с законопроектом, от платы за капремонт освобождаются Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
Инициативу «эсеров» в первом чтении депутаты поддержали единогласно.
Москва, Татьяна Дорофеева
Москва. Другие новости 22.01.19
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