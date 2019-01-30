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Среда, 30 января 2019, 13:10 мск

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В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, синоптики ожидают обильный снегопад и гололед.

Штормовое предупреждение действительно до 15 часов.

Главное управление МЧС России по Московской области рекомендует быть осторожными при на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и слабо укрепленные конструкции, обрушение которых может привести к травмированию.

Автомобилистам спасатели советуют по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам также рекомендуется соблюдать повышенную осторожность вблизи автотрасс и при переходе через проезжую часть.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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