ЧП в Москве: на «фиолетовой» ветке метро пассажир упал на рельсы

В московском метро произошел сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии. Как сообщила пресс-служба подземки, ЧП произошло около 12:36 из-за инцидента с пассажиром.

К 13:00 движение удалось вернуть в график.

Как уточняет «Интерфакс», ЧП произошло на станции «Сходненская», где было снято напряжение контактного рельса после падения пассажира на пути – в результате было приостановлено движение от «Планерной» до «Спартака».

О состоянии пассажира и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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