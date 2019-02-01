ЧП в Москве: на «фиолетовой» ветке метро пассажир упал на рельсы

В московском метро произошел сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии. Как сообщила пресс-служба подземки, ЧП произошло около 12:36 из-за инцидента с пассажиром.
К 13:00 движение удалось вернуть в график.
Как уточняет «Интерфакс», ЧП произошло на станции «Сходненская», где было снято напряжение контактного рельса после падения пассажира на пути – в результате было приостановлено движение от «Планерной» до «Спартака».
О состоянии пассажира и обстоятельствах произошедшего не сообщается.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 01.02.19
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