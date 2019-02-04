В подмосковную Балашиху приехал именитый иностранец: для начала раздал автографы фанатам

В подмосковную Балашиху на хоккейный матч между омским «Авангардом» и питерским СКА прибыл известный футбольный тренер Жозе Моуринью. В здании арены он уже провел автограф-сессию для фанатов.

О прибытии именитого гостя на своей странице в «Твиттер» сообщил пресс-атташе «Авангарда» Олег Малицкий. «А кто это к нам пришел?» – подписал он короткий видеоролик, в котором португалец, сидя за столом, аккуратно ставит автографы на фотографиях.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью был приглашен посетить матч в качестве гостя, и даже согласился исполнить стартовое вбрасывание.

В январе в интервью La Gazzetta dello Sport Моуринью рассказал о приглашении, однако не уточнил, на какой матч он согласился приехать. «Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию – у меня такое впервые», – цитирует его словам «Спорт-Экспресс». После этого в соцсетях на страницах «Авангарда» появилась информация о некоем «особенном госте», который прибудет на игру 4 февраля.

Матч между «Авангардом» и СКА начнется сегодня в 19:30.

Моуринью в декабре был отстранен с поста главного тренера знаменитого английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Ранее работал с лондонским «Челси», португальским «Порту», миланским «Интером» и мадридским «Реалом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.19

Лекарства для льготников: Минздрав РФ снова провоцирует дефицит. / Россия потратит более 1,5 млрд рублей на Евро-2020. / Уже семеро: обнаружено еще одно тело погибшего при пожаре в «звездном» доме. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»