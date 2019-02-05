Как в Лондоне и Нью-Йорке: московское метро готовит зональные тарифы

Московский метрополитен готовит новую систему оплаты, цена которой будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир. Как предполагается, поэтапное внедрение этого нововведения, которое наверняка приведет к подорожанию проезда, начнется с 2020 года, пишет РБК.

Издание отмечает, что электронной аукцион на внедрение новой билетной системы столичный метрополитен провел в конце декабря. Согласно материалам закупки, при проектировании в новой билетной системе должна быть заложена поддержка функционала зональной тарификации, в том числе разработаны инструменты управления моделью пересадок и тарифов.

В документации отмечалось, что в 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта и возникла необходимость ввода тарифных зон. В техническом задании указывалось, что валидатор в вестибюле, в том числе, должен работать в режимах «контроль выхода, для обеспечения зональной тарификации» и «валидация прохода зоны (без направления)». Кроме того должна быть предусмотрена возможность валидации без необходимости оплаты, для отслеживания пересечения зон.

Победителем тендера стал разработчик программного обеспечения «Программный продукт». Цена контракта составила 670 млн рублей. Срок исполнения – 910 календарных дней со дня заключения контракта.

«Вопрос зонирования – это вопрос тарифов. Тарифы и правила пересадок определяются структурами Дептранса Москвы, наша задача в рамках контракта – поддержать эти правила технологически», – отметил в комментарии РБК исполнительный директор «Программного Продукта» Дмитрий Чурсин.

По его словам, зональная тарификация – одна из задач в рамках создания новой билетной системы Москвы. «В перспективе трех лет, в этой системе могут появиться новые виды билетных носителей и устройств пассажирской автоматики для бесконтактных способов валидации билетов», – отметил он.

Представитель Московского метрополитена уточнил изданию, что в Москве уже применяются зональные тарифы – для наземного городского пассажирского транспорта: зона А (Москва в пределах МКАД и Новомосковский административный округ) и зона Б (Троицкий административный округ).

«Поэтапное внедрение новой билетной системы начнется с 2020 года. Она будет поддерживать все имеющиеся сейчас технические решения в системах оплаты и контроля проезда, поэтому ее внедрение произойдет практически незаметно для пассажиров», – заверил представитель Московского метрополитена.

Он также отметил, что перед реализацией проекта анализировался, в том числе, опыт Токио, Сингапура, Лондона, Нью-Йорка и других мегаполисов с развитыми транспортными системами.

Стоит отметить, что зональная тарификация в метро применяется во многих городах мира, например, в Париже, Барселоне, Лондоне и других. Чем дальше станция располагается от центра, тем дороже стоит проезд до нее. В частности, в Шанхае стоимость проезда зависит от дальности поездки. За первые 6 км пассажир платит 3 юаня (около 29 руб.), а за каждые следующие 10 км – по 1 юаню (9,7 руб.). При этом на одной из веток, которая идет в развивающийся район города, проезд стоит 2 юаня (19,46 руб.), чтобы стимулировать местных жителей ездить туда чаще.

О необходимости внедрения зонной оплаты представители Московского метрополитена уже заявляли несколько лет назад. В частности, в 2009 году экс-глава столичной подземки Дмитрий Гаев говорил, что тарифные зоны – это будущее метрополитена». При этом он отмечал, что внедрять подобную систему оплаты можно будет только после завершения строительства третьего пересадочного контура, когда у пассажиров появятся варианты альтернативных маршрутов. По текущим планам, строительство третьего пересадочного контура должно завершиться в 2020 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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