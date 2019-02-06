Определены самые «загруженные» станции московского метро

Мэрия Москвы назвала самые популярные станции столичного метро. Как сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, речь идет в большей степени о конечных пунктах линий подземки.

«Выхино, «Щелковская», «Новокосино», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Новогиреево» и «Медведково» – это самые популярные точки отправления. А направляются обычно в центр города на станции Кольцевой линии – «Курскую», «Киевскую», «Комсомольскую», – цитирует Ликсутов пресс-служба мэрии.

Также пассажиры часто строят путь до станций, рядом с которыми находятся места для отдыха, развлечений и прогулок («ВДНХ», «Арбатская», «Охотный Ряд»). Чаще всего, дорога на метро занимает у пассажиров от 17 до 36 минут.

Отмечается, что данные получены на основе анализа самых популярных маршрутов пользователей мобильного приложения «Метро Москвы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.19

В Госдуме появился желтый жилет: «Вы хотите, как в Париже?». / Коммунальные разборки на 900 млн: «МОЭК» требует через полицию 900 млн от управляющей компании. / Собянина ждут на разговор в Минтрансе РФ: речь пойдет о скандальной стройке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»