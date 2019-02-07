Скрылся с места смертельного ДТП – значит пьян. Госдума приняла поправки в УК и КоАП

В России приравняют водителей, скрывшихся с места смертельного ДТП, к совершившим такое ЧП в состоянии опьянения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие законопроекты сегодня приняты Госдумой в первом чтении. Идея встретила единодушную поддержку депутатов – при этом некоторые предлагали даже увеличить срок лишения свободы для таких автомобилистов до 20 лет.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, законопроект был подготовлен после вынесения Конституционным судом постановления в апреле 2018 года о несоответствии Конституции одного из пунктов Уголовного кодекса. Речь идет о том, что сейчас водитель, скрывшийся после смертельного ДТП, оказывается в более выигрышном положении, чем тот, что остался месте ЧП. Фактически доказать состояние опьянения скрывшегося водителя невозможно – к моменту его задержания все признаки, как правило, уже отсутствуют.

Поправками в УК и КоАП побег с места ДТП планируется приравнять к правонарушению с тяжкими последствиями в состоянии опьянения. Пока скрывшийся водитель рискует остаться без водительских прав на полтора года или получить 15 суток ареста.

Зубов уточнил, что в год в России с места ДТП сбегают около 300 тысяч водителей. «Как правило, с мест ДТП скрываются именно водители, находящиеся в состоянии опьянения, – подчеркнул зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. – Но санкции к ним пока такие же, как к трезвым».

Депутат рекомендовал автомобилистам не оставлять место смертельного ДТП, так как после принятия закона трезвый автомобилист, сбежавший с места аварии, «получит в два раза больше».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.02.19

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