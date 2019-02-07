Госдума поддержала: добровольцы помогут ГИБДД фиксировать дорожные нарушения

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, который избавит сотрудников автоинспекции от уличной работы по фиксации дорожных нарушений. Предполагается, что инспекторов уберут с улиц и «посадят перед экраном», а в документировании им помогут добровольцы. При этом депутаты отклонили другой «дорожный» законопроект, авторами которого выступили либерал-демократы – они предлагали наделить граждан правом фиксировать нарушения безопасности движения, допущенные при строительстве, ремонте и содержании дорог.

Правительственный законопроект предполагает создание электронной системы, зарегистрировавшись в которой гражданин сможет загружать в нее фото и видеофакты дорожных нарушений. Защищая законопроект, депутат Вячеслав Лысаков признал, что в Москве пока добровольные помощники «зачастую не знают Правила дорожного движения и фиксируют все подряд, а людям приходят штрафы». Новая система, по его словам, будет избавлена от таких недостатков.

Заместитель главы МВД России Игорь Зубов со своей стороны заверил депутатов, что министерство «не собирается создавать структуру «дружинников ГИБДД». Сообщения из анонимных источников рассматриваться не будут, подчеркнул он. «Если возникнут какие-то эксцессы – они будут рассматриваться в судебном порядке. Будут ли такие эксцессы? Да, будут»,– подтвердил Зубов, заявив, что новшество является шагом навстречу гражданам и свидетельствует о становлении демократии.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов поинтересовался, нет ли у правительства опасений, что оно открывает «ящик Пандоры», поскольку излишне бдительные граждане примутся массово фотографировать «автомобили тех служб, которые вынуждены совершать нарушения». В пример парламентарий привел полицейских, которым негде оставлять автомобили рядом с отделами внутренних дел в центре Москвы, и их машины стоят под запрещающими знаками.

В ответ Лысаков попросил «не мешать все в кучу» и отметил, что закон должен быть один для всех – а в сложных и спорных случаях придется разбираться индивидуально. «Это касается и сотрудников полиции – если ехал на вызов, то ничего не будет. А если просто так превысил без необходимости – плати штраф»,– пояснил он.

«Закон призван разгрузить, убрать сотрудников с улицы и посадить их перед экранами», – объяснил суть инициативы замминистра МВД.

В итоге этот законопроект был принят в первом чтении большинством голосов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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