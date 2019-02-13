Путин и Лукашенко заверили друг друга в дружбе

Сегодня в Сочи президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко однозначно дали понять, что готовы мирно разрешить существующие спорные вопросы. Российский лидер, открывая встречу с участием делегаций двух стран, с «удовлетворением» отметил, что «наши отношения развиваются, крепнут», а его белорусский коллега заверил, что «в контексте этих международных отношений отношения Белоруссии и России незыблемы».

Президент РФ в своем выступлении обратил внимание, что Минск «очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства», что позволяет работать по крупным проектам, в том числе строительству атомной электростанции. «Это позволяет нам развивать отношения чисто торгового характера в различных областях, включая и сельхозпроизводство: из общего объема поставок Белоруссии в Россию это 34 с лишним процента», – уточнил Путин.

«Для нас Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером, союзником, и для меня очень важно сверить часы с президентом Белоруссии… Знаю, что у нас бывают и шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались, и дальше», – сказал при этом президент РФ.

Путин также обратил внимание, что объемы поставок углеводородов – и нефти, и газа – сохраняются на том уровне, о котором «мы с Вами договариваемся».

В ответ Лукашенко поблагодарил за приглашение в Сочи и поддержку белорусской экономики. «Это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35-40 миллионов людей вместе с семьями, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому если кто-то в России, Белоруссии не понимает этого, я думаю, поймут», – сказал белорусский лидер.

При этом он добавил, что «всегда вопросы есть и будут, но мы всегда находили развязки этим вопросам». «Думаю, не является это большой проблемой для нас», – отметил также Лукашенко.

В то же он высказал удивление информации о некачественном белорусском продовольствии. «Мы имеем все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это должны четко понимать», – заверил президент Белоруссии.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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