«Это убьет весь экспорт в стране»: в Госдуме защитили интересы крупного бизнеса

Не возвращать НДС в 20% российским экспортерам сырья предложили депутаты Госдумы от «Справедливой России». Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели члены комитета ГД по бюджету и налогам. Основной аргумент «эсеров» – такие меры заставят компании не продавать сырье за рубеж, а торговать им внутри страны, что позволит снизить внутренние цены и повысит объем их переработки внутри России.

Законопроект на заседании комитета представлял уральский «эсер» Валерий Гартунг. Он сообщил, что направил участникам встречи не только презентацию инициативы, но и данные о применении такой же нормы в Китае. «Мы предлагаем более жесткий вариант, вообще не возвращать НДС экспортерам, – пояснил он. – Но может быть найден компромиссный вариант – можно будет дать правительству право возвращать НДС не в полном объеме, а частично, и в зависимости от рыночной ситуации возвращать больше или меньше, как это делает Китай».

Такая система могла бы стимулировать компании не гнать на экспорт сырье, а направлять его на более глубокую переработку внутри страны, уверены «эсеры». «Сегодня в нефтяном секторе примерно половина добычи идет на экспорт, – обратил внимание Гартунг. – Если мы не будем возвращать НДС, то в марже предприятий будет минус 20%. Если учитывать равную доходность при продаже за рубеж и на внутреннем рынке, добывающей компании будет на 20% выгоднее продавать внутри страны, а не за рубеж».

Такая же ситуация, как отметил Гартунг, складывается и на рынке металлургии. «Существенная доля выплавляемого металла уходит за рубеж в виде просто стальной заготовки, а на внутреннем рынке создается дефицит этой заготовки. Соответственно, цены на внутреннем рынке для российских машиностроителей гораздо выше, – сообщил парламентарий. – Если мы перестанем им возвращать НДС, то им автоматически будет более выгодно продавать на внутреннем рынке металл по меньшей цене, на 20%. Это снизит цену и сделает более конкурентоспособными наших машиностроителей».

Пока же ввезенный из Китая трактор стоит в РФ дешевле, чем металл, который идет на изготовление такого же трактора в России, объяснил депутат. «Если мы введем эту норму, мы дадим толчок для развития несырьевых отраслей экономики», – подчеркнул Гартунг.

Идея дать такой толчок развитию отечественной промышленности энтузиазма у правительства и думских «единороссов» не встретила. «Законопроект дискриминирует определенные виды товаров и уменьшает их конкурентоспособность на мировых рынках, – заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин. – Пусть это сырьевые товары, но с точки зрения правительства мы должны поощрять экспорт, и не должны создавать дискриминационные условия для каких-либо товаров российского происхождения на экспортных рынках. Отмена возмещения НДС при экспорте такую дискриминацию создает».

Чиновник напомнил, что многие страны берут НДС при ввозе товаров, которые в таком случае будут облагаться двойным налогом. «Нулевая ставка НДС должна применяться ко всем видам экспортируемых товаров. Есть поручение президента, что аналогичный режим должен действовать и для работ и услуг, местом реализации которых не является территория РФ, поэтому мы такой законопроект не поддерживаем», – сказал Трунин.

«Единоросс» и совладелец газового гиганта «НОВАТЭК» Леонид Симановский от думского подкомитета поддержал заключение правительства. «Действительно, принятие данного закона помешает экспорту российских товаров, они будут дороже, и рынок мы, безусловно, потеряем», – заявил он.

Правда, его коллега по фракции Геннадий Кулик предложил все же внимательно изучить предложение «эсеров», и обратил внимание участников заседания на опыт Китая. «У них высокотехнологичная продукция составляла в экспорте 48%. Сейчас она составляет 93,4%», – указал он. «Геннадий Васильевич, а вы действительно считаете, что это зависит именно от возмещения НДС?» – перебил его председатель комитета по бюджету Андрей Макаров. «Это одна из очень сильных мер, которые дали возможность стимулировать производство», – начал объяснять Кулик. «Ну давайте убьем весь экспорт страны!..» – вновь перебил его Макаров.

Объяснения Гартунга, что «это приведет к снижению прибыльности продажи наших товаров, поскольку – примем мы такой или нет – они все равно продаются по биржевой цене», «единоросов» не переубедили. Думское большинство дружно подняло руки на предложение Макарова отклонить законопроект. Теперь документ будет вынесен на заседание Совета думы, который уже определит дату рассмотрения законопроекта на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.19

С мешком на голове в лесу? Следственный комитет проверяет обстоятельства ночной пропажи 6-летнего мальчика. / Звезду «Интернов» подстрелили на съемках клипа. / Земельный скандал в Подмосковье: деревни и объекты минобороны РФ оказались отрезаны от коммуникаций. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»